Tutti contro Leclerc: attacco diretto

Non c’è pace per la Ferrari che, reduce da deludente Gp di Ungheria, deve fare i conti anche con gli attacchi a Charles Leclerc

Una delusione dietro l’altra. Per la Ferrari il 2023 è da inserire negli anni da dimenticare. Altro che lotta per il titolo, altro che ritorno alla vittoria. L’illusione dello scorso anno e le speranze per questo campionato sono state spazzate via dalla pista, giudice insindacabile quando si tratta di Formula 1.

Red Bull imprendibile, Mercedes e McLaren al momento più veloci: per Leclerc e Sainz non era certo questo l’andazzo sperato prima di test i Bahrain. Già lì si era capito che le cose non erano come si pensavano, ma nessuno poteva immaginare che potessero anche peggiorare. Così gli aggiornamenti non hanno portato quel miglioramento auspicato, le rivali sono invece diventate ancora più veloci e in più si aggiunge anche il rapporto incrinato tra Leclerc e Sainz.

Da qualche Gp i due non mancano di lanciarsi frecciatine a vicenda, l’ultima quella di Sainz dopo l’Ungheria quando il compagno di squadra gli è finito davanti grazie alla strategia dei box. Ora proprio il monegasco finisce sotto accusa: l’attacco è diretto, per la Ferrari non si preannunciano giornate calme.

Leclerc nel mirino di Marca: che attacco al monegasco

Dalla Spagna continua la campagna in favore di Carlos Sainz e contro Charles Leclerc. Da qualche settimana, il quotidiano Marca non manca di sottolineare gli errori della Ferrari che – a loro dire- avrebbero favorito il monegasco a discapito dello spagnolo.

Un Sainz che secondo il quotidiano iberico è “il pilota più veloce” che la Ferrari starebbe rallentando quasi in maniera deliberata. Non vanno per il sottile a Marca e così nell’articolo firmato da Marco Canseco si definisce Leclerc “il principe” ma “allergico alla delusione, che sia per colpa sua o di altri”. Ma non è tutto perché gli spagnoli a pagare è sempre Sainz “che ha un incrollabile spirito di squadra” e si lamenta come “un gentiluomo inglese del XIX secolo”.

Un articolo interamente dedicato proprio alla nascente rivalità tra Leclerc e Sainz che mette sul banco degli imputati l’intera scuderia e il team principal Frederic Vasseur, accusato di favorire il monegasco. Secondo Marca, infatti, in Ferrari “non si vuole disturbare Leclerc” anzi si punta a rinnovare il suo contratto “come se avesse vinto diversi titoli”.

Un attacco in piena regola, non certo il primo visto che – proprio da Marca – è in atto da qualche settimana una campagna a favore di Sainz e contro Leclerc e la Ferrari. La cosa di cui a Maranello avevano meno bisogno visto il periodo nero che sta attraversando il Cavallino Rampante.