Sono salite a quattro le notti trascorse in ospedale per Iron Gomis, ancora ricoverato al Ruggi dopo il malore accusato martedì mattina mentre era in casa, dunque non nel corso di un allenamento. In questi giorni si sta sottoponendo ad accertamenti specifici che prevedono l’osservazione e la risposta del fisico con un monitoraggio di 24-48 ore per provare a escludere complicanze serie e a capire se e quando potrà tornare a fare attività sportiva.