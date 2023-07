PadelCup, tutti i vip a Sharm: i nomi più illustri

Torneo di Padel organizzato a Sharm El Sheik: ecco i vip e gli sponsor che hanno partecipato all’evento

Un evento di padel di grande prestigio si è recentemente svolto a Sharm El Sheik, coinvolgendo una serie di nomi noti nel mondo dello sport, della TV e dello spettacolo.

Uno dei fattori chiave per il successo dell’evento è stato il sostegno degli sponsor che hanno contribuito a renderlo un’esperienza indimenticabile. Tra questi, come riportato da Novella2000, spiccano due nomi di rilievo: Romanicus Art & Vino e People of Shibuya.

Romanicus Art & Vino, con la sua tradizione e ricerca tecnologica nel settore vinicolo, ha garantito agli ospiti un’esperienza di degustazione unica. L’azienda si distingue per la salvaguardia dell’autenticità dei suoi prodotti, rispettando ciò che il territorio, l’ambiente e la biodiversità dei vigneti offrono. La scelta di Romanicus Art & Vino come sponsor ha certamente contribuito a creare un’atmosfera sofisticata e di classe, sposandosi perfettamente con l’essenza dell’evento.

D’altra parte, People of Shibuya, un’azienda nel settore della moda, ha fornito un tocco di originalità e stile all’evento. Con la sua moda “no season”, caratterizzata da capi a strati adattabili a ogni stagione, e l’attenzione all’ambiente, utilizzando materiali di qualità per prodotti durevoli, l’azienda ha dimostrato di abbracciare una filosofia green. L’incontro tra il mondo della moda di People of Shibuya e lo sport del padel ha creato una sinergia unica, dimostrando come sport e stile possano unirsi in modo armonioso.

Torneo di Padel a Sharm El Sheik: ecco chi sono i vip che hanno partecipato all’evento

Organizzato da Stefano Antonelli, all’evento hanno preso parte, oltre a sponsor importanti, anche alcune celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport.

La PadelCup, inoltre, ha visto la partecipazione di un’azienda italiana di rilievo: Mumi. Specializzata nel settore del make-up, Mumi è composta da un team di professionisti e make-up artisti, che lavorano costantemente alla ricerca e all’innovazione. L’azienda pone una particolare attenzione alla qualità delle materie prime utilizzate nei loro prodotti, con test clinici per garantire la massima sicurezza e ridurre al minimo il rischio di allergie. La presenza di Mumi all’evento ha aggiunto un tocco di bellezza e cura del dettaglio, rendendolo ancora più speciale per tutti i partecipanti.

All’evento hanno preso parte Eva Henger, Mercedesz Henger, Sergio Vastano, e atleti di spicco come Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Davide Moscardelli, oltre al campione argentino Ramiro Moyano. Un incontro tra il fascino della padel e la magnificenza del Savoy Hotel, un esclusivo cinque stelle superior, che ha fornito una cornice perfetta per l’occasione.

L’evento di padel organizzato da Stefano Antonelli a Sharm El Sheik è stato un vero successo. La location esclusiva del Savoy Hotel ha fornito l’ambientazione perfetta, mentre gli sponsor di prestigio come Romanicus Art & Vino, People of Shibuya e Mumi hanno contribuito a rendere l’esperienza indimenticabile. Il connubio tra sport, moda e bellezza ha dimostrato come eventi di questo tipo possano unire il meglio di diverse realtà, creando un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti.