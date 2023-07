Diletta Leotta: 40 mila euro per un bacio galeotto

Diletta Leotta e un bacio che costa caro, anzi carissimo: per la precisione, la bellezza di 40 mila euro, ecco cosa è successo

Una estate 2023 davvero speciale, e non potrebbe essere altrimenti, per la splendida Diletta Leotta. La conduttrice sportiva più amata dagli italiani infatti è sempre più vicina alla fine della sua gravidanza. Tra qualche settimana, lei e il fidanzato Loris Karius diventeranno genitori di una bellissima bambina.

Un evento di cui si continua a parlare moltissimo, social inclusi, in maniera inevitabile vista la notorietà della futura mamma. Che in questo periodo ha sfoggiato con orgoglio il suo pancione. E ha dato luogo a un simpatico format sul web, con la presenza di diverse importanti presenze del mondo dell’informazione e dello spettacolo sulla genitorialità: “Mamma Dilettante“, in cui sono stati affrontati tutti i dubbi e le perplessità di chi si appresta a diventare madre o padre per la prima volta.

Anche con un pancione sempre più visibile, comunque, Diletta non ha perso per nulla il suo fascino e la sua sensualità e ha continuato a raccogliere applausi dai fan. Visto il particolare momento, gli incoraggiamenti sono più del solito. Ma in questa fase c’è stata anche un’altra battaglia da portare avanti per Diletta, che alla fine l’ha vista vittoriosa.

Diletta Leotta, il Garante della Privacy le da’ ragione: i fotografi del bacio costretti a pagare 40 mila euro

E’ tornato d’attualità infatti il bacio che la conduttrice catanese si scambiò con Ryan Friedkin, il figlio del presidente della Roma. Storia vecchia ormai, risalente a più di due anni fa, adesso Diletta è felice insieme a Karius. Ma le modalità con cui quello scatto fu ripreso dai paparazzi e diffuso sui media avevano scatenato la reazione della presentatrice.

Infatti, come riportato da diversa media nazionali, la foto era stata scattata a Diletta e Friedkin mentre si trovavano in un appartamento al quarto piano. Per farlo, era stato utilizzato un drone, violando dunque le norme della legge italiana in materia di privacy. Alla fine, il verdetto del Garante, dopo una lunga battaglia legale, è arrivato e ha dato ragione alla Leotta. Gli autori della foto sono stati condannati al pagamento di una multa salatissima, da ben 40 mila euro. L’essersi procurati quella foto e averla pubblicata è costato dunque assai caro.