Ultim’ora Sinner, ribaltone in classifica: lacrime per lui

Jannik Sinner e il momento della svolta in classifica, l’annuncio che lascia tutti senza parole riguarda proprio il fenomeno altoatesino

Un anno speciale per tutto lo sport italiano il 2024, e non potrebbe essere altrimenti, viste le grandi soddisfazioni, arrivate davvero a cascata in moltissime discipline. E soprattutto per un tennis azzurro mai così vincente, con un portabandiera d’eccezione come Jannik Sinner, autentico dominatore degli ultimi dodici mesi.

L’altoatesino ha tirato le fila per tutto il movimento, con le sue imprese che si sono susseguite sui campi di tutto il mondo e la definitiva consacrazione di numero uno al mondo nel ranking ATP, un ruolo che ricopre ormai da oltre sei mesi. Un traguardo assolutamente meritato per la continuità e la crescita dimostrate partita dopo partita. Quasi sorprendente per la sua efficacia e ancor di più se pensiamo che comunque l’azzurro ha vissuto non pochi momenti difficili, superati con grande slancio, solidità mentale e tecnica spaventosa.

Saranno complicate anche le sfide che lo attenderanno in vista del nuovo anno, quello in cui sarà chiamato a confermarsi e ribadire la sua superiorità. Con l’incognita legata al ricorso della WADA contro di lui e che potrebbe costargli una lunga squalifica. In attesa di sapere cosa accadrà e quale sarà il verdetto del TAS, comunque, Sinner continua a guardare tutti dall’altro. E tutto il mondo dello sport italiano si gode il suo fuoriclasse.

Sinner, la commozione di Binaghi: il racconto su quando è diventato numero uno

Ripercorre le emozioni di un anno straordinario, che ha portato all’Italia tra l’altro la seconda Coppa Davis consecutiva e due medaglie olimpiche, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Che in una intervista ha rivissuto tutti i momenti più forti e commoventi. Come quello che ha sancito l’ascesa al trono di Sinner.

“Il momento più commovente è stato quando Sinner è diventato numero uno al Roland Garros“, ha spiegato ai microfoni di ‘Centotrentuno’. “E’ stato il primo italiano a riuscirci, indimenticabile”, ha aggiunto. Il torneo parigino lo ha consacrato in vetta, con il sorpasso a Djokovic avvenuto ufficialmente con la vittoria ai quarti contro Dimitrov, mentre il serbo si ritirava dal torneo. Poco importa che poi Sinner fosse stato sconfitto da Alcaraz in semifinale, perché pochi giorni dopo la classifica è diventata ufficiale. Adesso, come detto, la sfida più grande per lui sarà confermarsi, a cominciare già dagli Australian Open, dove partirà come detentore.