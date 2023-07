“Lukaku meglio di Vlahovic”: l’annuncio che ribalta la Juve

Sembra ormai imminente il cambio Vlahovic-Lukaku sul fronte d’attacco bianconero: arriva il giudizio che non ti aspetti

Sta diventando la telenovela dell’estate. Esauriti i filoni di mercato che hanno occupato per mesi le prime pagine dei portali dedicati ai trasferimenti – dalla questione sul futuro di Rafael Leao, al destino di Davide Frattesi, per finire con la stessa permanenza o meno di Max Allegri sulla panchina bianconera – ora tocca a loro due. Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Il primo, accreditato di un passaggio che sarebbe ormai imminente, o al Bayern Monaco o al PSG, potrebbe essere rimpiazzato alla Juve dal secondo, protagonista di un repentino cambio di rotta concretizzatosi nelle ultime settimane: non più Inter a tutti i costi, come aveva sempre detto pubblicamente, ma Juve. Fortissimamente Juve, se è vero che il suo agente stava già trattando i termini dell’accordo coi bianconeri mentre l’Inter era impegnata a chiudere il cerchio col Chelsea per un acquisto a titolo definitivo del belga.

Nell’infinita discussione se effettivamente convenga, anche per motivi ambientali, alla Vecchia Signora privarsi del 23enne serbo per prendere il 29enne belga, sono intervenuti i più disparati addetti ai lavori. Molti dei quali sono convinti che la dirigenza bianconera farebbe un errore, anche economicamemte parlando, a lasciare andare via Vlahovic per puntare sull’ex alfiere della scudettata Inter targata Conte 2020/21. Ma c’è chi va controcorrente.

“Meglio Lukaku”: il giornalista spiazza tutti

“Vlahovic al posto di Lukaku? Vlahovic ha 7 anni in meno, ma con Allegri non si prende. Quindi meglio il belga. Del serbo sarebbe bastato leggere il curriculum per capire fosse ‘volubile’, per essere buoni“. Parole e musica di Giancarlo Padovan, uno che gravita attorno agli affari e agli interessi juventini da oltre 30 anni. Le sue frasi, rilasciate a ‘Radio Napoli Centrale’, hanno subito scatenato le più disparate reazioni.

C’è chi ha fatto notare come l’attaccante ex Chelsea sia soggetto a tanti infortuni, ma c’è anche chi risponde come da questo punto di vista anche l’ex Fiorentina non scherzi. C’è chi pone l’accento sulle enormi difficoltà ambientali che Lukaku troverebbe in una piazza che ha già espresso a chiare lettere la sua preferenza: meglio Vlahovic, per il popolo bianconero.

Insomma, la questione appassiona i tifosi di mezza Italia. In attesa che la ‘Vecchia Signora’ possa fare il primo passo dando il via libera alla partenza dello slavo direzione Monaco di Baviera o Parigi, Lukaku si prepara al grande salto. Con grande amarezza del popolo nerazzurro.