Marcell Jacobs, niente da fare: sicuro il suo forfait

By

Ancora una volta per Marcell Jacobs niente da fare, il velocista ha dato per sicuro il suo forfait in vista di un appuntamento chiave della stagione…

Le sue condizioni fisiche lo mettono di frequente a rischio: diverse sono state le gare saltate Marcell Jacobs nel corso della sua carriera, compresa la prossima. Andiamo a vedere cosa è successo nello specifico ed a cosa dovrà rinunciare.

Vi è molta apprensione sulle sue condizioni, ma proprio per quanto accaduto in passato, il campione dovrà cercare di non rischiare per arrivare ai Mondiali tra i protagonisti, ma un nuovo allarme preoccupa i suoi tifosi.

Era l’estate di 2 anni fa quando il suo talento esplose all’improvviso, battendo il record italiano appartenuto da poco tempo al compagno di Nazionale, vale a dire Filippo Tortu, il quale a sua volta era diventato il primo azzurro a scendere sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri.

Incredibile Jacobs, ufficiale: non ci sarà

Dopo i tempi di un certo rilievo, arrivò per lui la prima Olimpiade, in cui fece sognare gli appassionati di sport italiano, conquistando due medaglie d’oro, sempre nei 100 metri con il record europeo, e nella staffetta veloce.

Una serie di imprese epiche per la storia dello sport nostrano, ma al tempo stesso hanno aumentato nei confronti di Marcell Jacobs le attese nelle successive gare alle Olimpiadi di Tokio.

Le due stagioni seguenti si sono rivelate piuttosto travagliate per lo sprinter, visti i tanti problemi fisici riscontrati, anche se non gli hanno vietato di cogliere traguardi di rilievo, come il titolo europeo dei 100 e quello mondiale indoor nei 60 metri, dove però negli scorsi mesi era stato battuto dal connazionale Ceccarelli nei campionati continentali.

In seguito, il due volte campione olimpico ha invece riscontrato molte difficoltà a livello outdoor, prendendo parte solo a Parigi, saltando tappe importanti come quella di Roma ed il campionato europeo a squadre vinto proprio dall’Italia.

Nei prossimi giorni era atteso ai Campionati italiani assoluti, i quali si terranno a Molfetta, luogo in cui è nato l’immenso Pietro Paolo Mennea, ma in Puglia sarà ancora una volta assente.

A questo punto, pur preoccupando le sue condizioni fisiche, sarà da attenderlo nell’appuntamento clou della stagione, vale a dire i Mondiali di Atletica Leggera in programma ad Eugene negli Stati Uniti tra il 19 ed il 27 agosto, nella speranza di ritrovare Marcell Jacobs in forma per l’unico titolo mancante della sua carriera.