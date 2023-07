Hamilton non si arrende: l’annuncio scuote il paddock

Gran Premio di Formula 1: l’annuncio di Hamilton dà la giusta carica nonostante il la situazione complessa. Ecco le parole del campione

Il Gran Premio di Formula 1 a Spa-Francorchamps si avvicina e, sulla carta, sembra che Max Verstappen sia destinato a dominare ancora una volta. La sua Red Bull sembra essere al massimo delle prestazioni, soprattutto nelle curve veloci, rendendo il pilota olandese il favorito indiscusso per la vittoria finale. Tuttavia, Lewis Hamilton non è disposto a lasciarsi abbattere dalle difficoltà che si prospettano e lascia aperta una piccola finestra di possibilità per una vittoria.

Il campione britannico, vincitore di quattro edizioni del GP di Spa e autore di sei pole position sul circuito delle Ardenne, è ben consapevole della superiorità della RB19 di Verstappen. Secondo quanto riportato da formulapassion.it, in una conferenza stampa, Hamilton ha ammesso che al momento è difficile competere con le Red Bull e il suo obiettivo principale è garantire al team il secondo posto nel campionato, che avrebbe un significato importante per tutti i membri della squadra. Il pilota della Mercedes ha anche elogiato il potenziale dimostrato dal gruppo, ma è realista riguardo alle sfide che dovranno affrontare.

Nonostante la situazione sembri sfavorevole, Hamilton non ha mai intenzione di arrendersi e con la tipica determinazione di un campione, ha dichiarato: “Mai dire mai”. Questa affermazione è un segnale di fiducia nelle sue abilità e nel costante impegno del team per migliorare le prestazioni della vettura. Hamilton si è concentrato su come il gruppo stia lavorando duramente per aumentare le prestazioni e ha riconosciuto il potenziale mostrato nel recente GP dell’Ungheria.

Hamilton, situazione complessa ma “mai dire mai”

Hamilton è stato ottimista riguardo agli aggiornamenti in arrivo per la prossima gara e ha sperato che possano migliorare ulteriormente le prestazioni della sua Mercedes. Ha anche elogiato il lavoro di squadra svolto finora, riconoscendo che il secondo posto in classifica rappresenta un notevole risultato, nonostante le aspettative fossero più alte all’inizio della stagione.

Questo è stato un anno di alti e bassi per Hamilton e il team Mercedes. Sebbene non abbiano iniziato al livello desiderato, hanno dimostrato di essere in grado di migliorare costantemente e progredire durante la stagione. Hamilton ha attribuito questo successo al lavoro straordinario svolto dal gruppo nel corso dell’inverno e ha espresso la sua fiducia nel fatto che continueranno a lavorare sodo per migliorare ulteriormente.

In conclusione, Hamilton si presenta a Spa-Francorchamps, dove partirà terzo, con un quadro realistico sulle possibilità di vittoria contro la forte concorrenza di Verstappen e la Red Bull. Nonostante le difficoltà, il campione britannico non si arrende e mantiene alta la determinazione di lottare per ogni opportunità che si presenterà. La Formula 1 è un mondo imprevedibile, e con la determinazione e il talento di Hamilton, tutto può succedere. I fan dei motori saranno sicuramente entusiasti di seguire questa appassionante sfida tra due grandi campioni di questo sport.