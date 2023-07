Vasseur rivoluziona la Ferrari: ecco il nuovo assetto

Frederic Vasseur non può attendere oltre e ha deciso di dare un nuovo assetto alla gestione sportiva della Ferrari. Cambia tutto

Il francese è arrivato solo da pochi mesi a Maranello ma sembra avere già le idee chiare su cosa serva al Cavallino Rampante per tornare in auge. Nel frattempo sono effettivi i primi cambiamenti al muretto box.

Se le cose non vanno bene si cambiano. In Ferrari questo stratagemma non è andato molto di moda nell’ultimo periodo, visto che nella maggior parte dei casi a Maranello hanno preferito riadattare che cancellare. Nonostante i fallimenti della gestione sportiva di questi anni, pochissime figure sono sbarcate in Italia per dare una mano, mentre la maggior parte dei cambiamenti sono arrivati da una riorganizzazione interna all’azienda.

Da questo discorso esula Frederic Vasseur che da gennaio ha preso il posto di Mattia Binotto, ex team principal, scaricato da John Elkann dopo il 2022. L’ex numero uno dell’Alfa Romeo Sauber adesso ha in mano le redini del Cavallino e sta cercando di portare avanti una rivoluzione nemmeno troppo silenziosa. Ad inizio anno sono stati messi fuori gioco sia il responsabile delle strategie, Inaki Rueda, che il capo dell’aerodinamica, David Sanches.

Scelte obbligate da un andamento davvero disastroso a partire dalla scorsa estate, con un passo del gambero che ha portato la SF-23 ad essere la quarta monoposto del lotto.

Ferrari, Vasseur cambia tutto: dopo l’addio di Mekies parte la rivoluzione

L’ultimo addio in casa Ferrari è quello di Laurent Mekies, direttore sportivo che ha lasciato il suo posto dopo il Gran Premio di Ungheria. La sua uscita dalla Ferrari era nota da tempo (praticamente inizio stagione) ma l’ufficialità è arrivata solo nelle scorse settimane. Come spiegato da Vasseur in un’intervista al Corriere dello Sport, il sogno del suo connazionale era quello di diventare team principal e potrà farlo all’Alpha Tauri, dove sostituirà Franz Tost.

A prendere il posto di Mekies, almeno per ora è Diego Ioverno, al quale, come specificato dal sito ufficiale della Ferrari “va il ruolo di Sporting Director e tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA”. Ioverno tra l’altro ha già ricoperto un ruolo simile qualche anno fa, durante la gestione Arrivabene, prima di dedicarsi ad altro in azienda.

Ci sono però altri due nomi che riferiranno direttamente a Frederic Vasseur, entrando in scena nei week end di gara. Si tratta di Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist, Un bel rimpasto di governo che si spera possa portare oltre a risultati in pista migliori, anche ad una serie sempre meno marcata di errori.