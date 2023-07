Federica Nargi lascia senza fiato: lato B da sogno

Federica Nargi lascia tutti senza fiato in quel di Formentera: il lato B messo in mostra dalla showgirl è da sogno

Federica Nargi è una delle showgirl più amate ed apprezzate d’Italia e la sua prorompente bellezza ha sempre conquistato tutti, facendo sognare spesso e volentieri i suoi fan tramite social.

La presenza in TV della Nargi, fin dai tempi di Striscia la Notizia nel 2008 dove debuttò al fianco di Costanza Caracciolo, è sempre stata una presenza che si è fatta sentire in maniera importante e nel corso degli anni il pubblico ha imparato ad apprezzarla non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua competenza. La showgirl si è mostrata una donna dotata di grande intelligenza e non sorprende sia oggi una delle più amate.

Nota anche per essere la compagna di Alessandro Matri, invidiato da chiunque nell’universo maschile, la Nargi fa sognare i propri fan attraverso il suo profilo Instagram dove è seguita da più di 4 milioni di followers, regalando scatti bollenti che li mandano in delirio. E nell’ultimo post pubblicato via social, la Nargi ha deciso di lasciare tutti senza fiato, esibendo un lato B davvero da sogno e scatenando tantissime reazioni.

Federica Nargi bollente: lato B da sogno e fan senza fiato

Come mostrato attraverso il suo profilo Instagram, Federica Nargi si sta godendo le vacanza in Spagna a Formentera assieme ad suo Matri per ricaricare le batterie in vista di una nuova stagione che per lei si preannuncia piena di impegni. Nonostante sia in vacanza, però, la showgirl ha un pensiero anche per i suoi fan e non manca di aggiornare il proprio profilo social con scatti davvero roventi da far perdere la testa.

Nell’ultimo update social, tuttavia, Federica ha deciso davvero di esagerare con uno scatto bollente che ha lasciato tutti senza fiato e costringendo nuovamente i suoi follower a provare tanta invidia per Matri.

La showgirl ha pubblicato uno scatto mentre è di spalle su una barca e ciò ha messo in evidenza un lato B talmente perfetto da far sognare ad occhi aperti. Anche di spalle, inoltre, è possibile ammirare le linee sensuali del corpo della Nargi che ha messo Formentera ai suoi piedi con la sua bellezza senza limiti. Il post ha ricevuto tantissimi like in poco tempo, così come lo sono stati i commenti dei fan, ancora una volta rapiti dalla sua rovente sensualità.

Tra i commenti c’è anche quello dello stesso di Matri che ha scritto “a ‘sta con me!” aggiungendo l’emoji della faccina con gli occhi a cuoricino ed una pesca, ad indicare proprio il lato B della compagna della quale è ovviamente innamoratissimo.

Innamoratissimi lo sono anche i fan che sperano in ulteriori update di questo tipo, anche se questo possa significare mettere in pericolo la loro lucidità mentale.