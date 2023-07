Lukaku, social in delirio per le parole del belga

Neanche la più fantasiosa delle telenovele ha riservato gli stessi colpi di scena delle vicissitudini legate a Romelu Lukaku e il calciomercato. Il belga si rende protagonista della sessione estiva di trattative ormai da tre estati e, di volta in volta, la trama si intreccia sempre maggiormente. La svolta dell’ultimo mese ha riservato un epilogo diverso, dopo il dietrofront dell’Inter i riflettori puntati sul centravanti si sono momentaneamente spenti, ma il giocatore ha comunque continuato a far parlare di se attraverso le piattaforme social.

Lukaku e il dietrofront dell’Inter, ferita ancora aperta

Se l’avessero chiesto settimane fa non ci sarebbero stati dubbi: Lukaku sarebbe tornato all’Inter e perlopiù con il suo caro numero 9 sulla schiena. Ma, come detto, i ribaltamenti di trama sono evidentemente il principale divertimento del belga. Proprio quando il duo Marotta-Ausilio è stato pronto a mettere per iscritto l’accordo con il Chelsea per riportare Lukaku all’ombra della Madonnina, lui e il suo entourage si sono resi irreperibili a tutti tranne che alla Vecchia Signora. E nell’ultima vicenda targata Big Rom rientra anche la Juventus. Ormai è risaputo, Cristiano Giuntoli ha identificato nell’ex nerazzurro la pedina perfetta da regalare a Massimiliano Allegri per il reparto offensivo, la trattativa prosegue seppur i dettagli emersi sono ancora pochi.

Il belga, una macchina perfetta che si autodistrugge

Ancora una volta, il giocatore si complica in autonomia la strada. Pensare che si tratti di ingenuità è ormai paradossale, considerando la perseveranza e la limpidità con cui Lukaku agisce.

L’ultima perla che ha mandato in tilt i tifosi di Inter e Juve è da accostare al video diventato virale sui social, in cui il belga incontra un tifoso della Benamata e interagisce con lui. La richiesta del ragazzo al giocatore è quella di non pronunciare mai “Forza Juve”; di tutta risposta arriva un secco “No mai”, certamente poco gradito alla sponda bianconera. Poi il vero scoop di mercato lanciato direttamente dall’attaccante: “Non credo che l’affare si farà”. Poche parole per l’ennesimo ribaltamento di fronte che implica un’ulteriore complicazione nel provare a disegnare il futuro di un giocatore che ha fatto di se stesso un’arma letale per la sua carriera.