Per Vlahovic salta tutto: Juve ko

La Juventus sta cercando di piazzare gli esuberi in rosa prima di iniziare il calciomercato in entrata. Anche il caso Vlahovic resta centrale

I bianconeri stanno aspettando di lasciare partire qualche nome importante, come Dusan Vlahovic, per impostare le trattative in entrata anche se il tempo ormai stringe.

La Juventus è stata esclusa dalla Conference League a beneficio del ripescaggio della Fiorentina per la prossima stagione e dunque verrà meno anche la partecipazione all’Europa meno nobile, con annessi introiti.

I bianconeri, e in particolare Massimiliano Allegri, non sono soddisfatti delle mosse di calciomercato portate avanti dalla dirigenza fino a oggi. Il tecnico livornese in conferenza stampa, dopo la vittoria ai rigori sul Milan in amichevole, ha parlato di difficoltà nel pensare agli obiettivi, a causa di un mercato ancora troppo indietro.

Juventus, il PSG si ritira dalla corsa per Dusan Vlahovic

Il calciomercato della Juventus non è ancora partito, i bianconeri aspettano la cessione di Dusan Vlahovic per provare a portare a casa giocatori importanti. L’attaccante serbo, dopo qualche stagione ottima alla Fiorentina, non ha mai dato del tutto il suo apporto a Torino, anche a causa dei tanti infortuni.

Massimiliano Allegri potrebbe quindi pensare ad una squadra senza di lui per la prossima stagione, ma con le richieste della dirigenza della Juventus non vengono soddisfatte. Latitano le offerte dei grandi club. In quest’estate era stato registrato un interesse del Bayern Monaco che si è eclissato, un po’ come quello che era stato palesato dal Paris Saint-Germain. Al momento, quindi, a parte l’ingresso di Timothy Weah, non c’è stato un vero e proprio calciomercato in entrata della Juve, che attende quindi dei rinforzi importanti.

In queste ultime settimane il Paris Saint-Germain è stato al centro di alcune trattative importanti, che di lato hanno interessato anche le squadre italiane. La situazione più importante è stata quella legata a Kylian Mbappé che non ha ancora deciso se il suo futuro sarà a Parigi o al Real Madrid, dopo aver rifiutato i 400 milioni di ingaggio dall’Arabia Saudita.

I parigini con la possibile partenza del francese si sono tutelati portando a casa un connazionale, Ousmane Dembelè dal Barcellona. A oggi, per come riportano in Spagna con ‘Todofichajes.com’, pare si sia raffreddato l’interesse per Dusan Vlahovic della Juventus ma resterebbe, al momento, un lumicino di speranza per provare a strappare Victor Osimhen al Napoli, anche se al momento non ci sono offerte ufficiali.