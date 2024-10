Napoli, De Laurentiis duro sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Non rinnova? Ce ne faremo una ragione”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non va mai per il sottile e non è mai scontato. Intercettato oggi da Sky Sport, il numero del club azzurro ha parlato a proposito della situazione del rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Una vicenda ferma ormai da mesi, su cui non c’è chiarezza.

Le parole del presidente però non lasciano troppo spazio ad interpretazioni: “I calciatori che sono con noi, rimarranno a Napoli finché lo desidereremo. Se Kvaratskhelia non rinnovasse e poi partisse? Ce ne faremo una ragione. Ci sono stati casi precedenti, non ce ne siamo mai fatti un problema. È importante rispettare il volere dei giocatori, che devono rispettare anche i nostri investimenti”.