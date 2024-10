Juve, Thiago Motta: “Dobbiamo affrontare al massimo la sfida di domani. Su Danilo e McKennie…”

Conferenza stampa pre-Stoccarda, per l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, che ha presentato la sfida di domani valevole per la terza giornata di Champions League. Che partita si aspetta? “Una gara completa. È una squadra che pressa molto bene. spesso con un esterno che va a costruire una linea di 5 giocatori. Una squadra che mi piace. Sarà una bella partita da giocare, anche per competere su chi vorrà maggiormente il possesso del gioco. Lipsia? Ho vissuto un momento bellissimo. Nelle difficoltà abbiamo lottato insieme, anche in panchina ho visto un’energia positiva. Siamo venuti fuori dalla difficoltà. Una vittoria meritata. Molto bella. Si può sempre migliorare. Serve per tutti anche per voi. Noi siamo umili. Siamo una squadra che cresce e che si allena bene. Dobbiamo affrontare al massimo la sfida di domani”.

Stoccarda? “Giocano collettivamente molto bene. Riescono a portare tanti uomini, soprattutto i terzini, in attacco e questo può causarci dei problemi. Difensivamente fanno molto bene la prima pressione. Sanno sempre cosa fare in campo. Dobbiamo competere con loro per avere il possesso del gioco e poi portare il risultato dalla nostra parte”.

Yildiz? “Io sono contentissimo del lavoro che fa Kenan. Mette tutta la sua qualità a disposizione della squadra. Sono molto contento di quello che vedo. Senza dimenticare che è un ragazzo del 2005 e sta dando tanto alla squadra. Sono contento su tutto. L’ultima partita qua in Champions ha fatto una grande gol, ma non solo quello. Deve continuare così. Lui può migliorare, io posso migliorare, tutti possono migliorare”.

Danilo può giocare? “Lo sanno già loro. Tutti possono essere titolari”.

McKennie? “Sempre utile. Lui è concentrato solo per domani. Conta solo la prossima partita e poi vedremo per l’Inter”.