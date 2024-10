Primavera 1, Udinese-Genoa in diretta su Primavera TV alle 14

Tra poco meno di un’ora al Comunale di Codroipo, Udinese Primavera e Genoa si sfideranno nella gara valida per l’ottava giornata del torneo di Primavera 1. Entrambe le squadra arrivano da un ko, e vogliono reagire. Il Genoa di Sbravati per provare ad avvicinarsi alle posizioni di vertice; mentre, l’Udinese di Bubnjic vuole vincere per provare ad allentarsi dall’ultima posizione.

Nei bianconeri c’è anche Enzo Ebosse, alla seconda gara coi giovani bianconeri, dopo il grave infortunio della passata stagione.

Le formazioni ufficiali:

UDINESE: Malusà, Palma, Lazzaro, Barbaro, Pejicic, Bozza, Danciutiu, Ebosse, Olivo, Conti, Marcello. All. Bubnjic.

GENOA: Consiglio, Meconi, Barbini, Rossi, Romano, Klisys, Contarini, Ghirardello, Arboscello, Deseri, Kassa. All. Sbravati.

La gara sarà visibile sul canale Primavera TV e su questo link streaming.