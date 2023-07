Tegola per Ancelotti, è già ko: l’infortunio è serio

Carlo Ancelotti perde un uomo fondamentale per il Real Madrid, il suo infortunio preoccupa tutto l’ambiente spagnolo

Una brutta tegola prima di iniziare il campionato per il tecnico italiano, alla sua ultima stagione a Madrid. Non sarà un’annata semplice: l’infortunio di uno dei suoi potenziali big pone il cammino decisamente in salita.

Non è solo il calcio italiano a registrare infortuni a catena nel precampionato, ma anche in quello spagnolo c’è da mettere in conto problemi importanti. Come nel caso del Real Madrid che ha aperto la sua infermeria in anticipo e con un big di lusso già andato ko.

Un brutto colpo per Carlo Ancelotti, che dovrà scombinare i suoi piani tattici. Il tecnico italiano ci tiene a chiudere in bellezza con il calcio europeo, considerando come dal luglio 2024 sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile.

Ko per Ancelotti, i tempi di recupero di Guler

Il problema è serio, toccherà un lungo lavoro di riabilitazione che terrà fuori un giovane talento nei prossimi mesi, il tutto magari modificando le strategie di mercato degli ispanici. Di fatto, è un bel problema per tutto l’ambiente che già pregustava le sue giocate e si è dovuto accontentare di vederlo solamente nella presentazione di qualche giorno fa. Si tratta del talentino Arda Guler ko per il Real: ha rimediato una lesione interna al menisco destro. Il neo acquisto non parte proprio al meglio nella sua missione spagnola.

Come riportano i media iberici, il centrocampista è così andato out destando grande preoccupazione in tutto l’ambiente. Il classe 2005 ha firmato un contratto di ben sei stagioni con il Real Madrid, ed è stato strappato alla concorrenza di Milan e Barcellona, i tifosi già immaginavano grandi cose dal turco. Tutto però rimarrà fermo, proprio perché la lesione al menisco destro va a inficiare il fisico del ragazzo e i tempi di recupero andranno ben stabiliti.

Un intervento veloce sarà così al vaglio, cercando di affrettare i tempi per avere il calciatore quanto prima in campo, con un po’ di prudenza si potrebbe vederlo sui terreni di gioco verso ottobre. Arda Guler è stato acquistato per 20 milioni di euro, sicuramente la sua partenza non è stata ottima dato il ko rimediato nella tournee negli states. I tifosi americani del Real volevano vedere da vicino questo nuovo talento del calcio europeo, considerato come uno dei centrocampisti più importanti fra i millennial.