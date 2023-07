Un regalo e uno schiaffo all’Inter: Juve scatenata

La Juventus prepara il colpo di calciomercato in vista del prossimo campionato andando a beffare l’Inter su un obiettivo.

Mancano ormai meno di tre settimane all’inizio del campionato di Serie A e le squadre sono al lavoro per cercare i giusti rinforzi per sistemare le rose a disposizione.

La Juventus è partita a rilento in questo calciomercato ma dall’arrivo di Giuntoli in dirigenza ha accelerato con l’intenzione di vivere un agosto scoppiettante che possa sistemare la formazione a disposizione di Massimiliano Allegri. In queste ultime ore, nella testa dei dirigenti bianconeri, ci sarebbe l’idea di andare a soffiare un colpo all’Inter che negli ultimi giorni ha rallentato su un obiettivo. I bianconeri potrebbero cercare quindi di accelerare ed inserirsi nella trattativa portando a casa un calciatore ambito da diverse big.

Calciomercato Juventus, si prepara la beffa all’Inter

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di un interessamento da parte del Bayern Monaco nei confronti di Szczesny. Nel caso in cui il portiere polacco dovesse salutare i bianconeri, la Juventus potrebbe tentare l’affondo per Trubin.

Il portiere ucraino piace molto all’Inter che lo ha messo nel mirino da diverse settimane. Il giocatore avrebbe già un accordo di massima con i nerazzurri ma le richieste dello Shakhtar Donetsk (circa 25 milioni di euro per il suo cartellino) stanno rallentando l’operazione. Nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse acquistare Szczesny dalla Juventus, Sommer potrebbe finire all’Inter con la Juventus pronta a soffiare il giovane ucraino ai nerazzurri.

Un intreccio di calciomercato che potrebbe portare nel giro di pochi giorni a far cambiare maglia a tre importanti portieri in Europa. Al momento per la Juventus si tratterebbe solo di un’idea anche se i bianconeri seguono con attenzione la situazione, fortemente interessati al classe 2001. Nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto, il giovane ucraino sarebbe affiancato da Mattia Perin.

Il classe 1992 è destinato a restare alla Juventus e, in caso di partenza di Szczesny, diventerebbe il titolare della squadra di Massimiliano Allegri, facendo da chioccia ad un estremo difensore più giovane, in questo caso Trubin. Una situazione da monitorare con la Juventus pronta a mettere in atto una nuova beffa nei confronti dell’Inter dopo il deciso tentativo di portare Romelu Lukaku agli ordini di Massimiliano Allegri.