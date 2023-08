MotoGP, bomba Valentino Rossi: asta al rialzo e ritorno clamoroso

Valentino Rossi e il team VR46 si preparano a delle novità importanti per il futuro: arrivano indiscrezioni a dir poco sorprendenti.

Il team VR46 Racing è in MotoGP da soli due anni e sta conquistando ottimi risultati. Con Marco Bezzecchi e Luca Marini ha una coppia di piloti capaci di ottenere piazzamenti degni di nota in ogni weekend di gara.

Bezzecchi è addirittura terzo nella classifica generale MotoGP, a un solo punto di distanza da Jorge Martin. Sulla carta, può puntare al titolo. In pratica, battere Pecco Bagnaia del team ufficiale Ducati sarà impresa ardua. Comunque ciò che sta facendo la squadra di proprietà di Valentino Rossi merita grandi elogi. Più di qualcuno non se lo aspettava. Il gruppo di detrattori non mancava ed è stato zittito.

Valentino Rossi, quale futuro per il team VR46? News sorprendenti

Il team VR46 ha un accordo con Ducati fino al 2024 e lo rispetterà, nonostante i rumors su un eventuale divorzio anticipato per firmare con Yamaha. Non avrebbe alcun senso separarsi da un costruttore che sta permettendo di fare grandi risultati per legarsi a uno in grande difficoltà.

Vedremo cosa succederà in ottica 2025. Intanto MowMag rivela che la squadra di Valentino Rossi probabilmente cambierà il title sponsor. Non c’è nessuna frizione con Mooney, però il team VR46 avrebbe in mente un progetto importante per il futuro: diventare una struttura a cavallo tra privati e ufficiali.

EBay, colosso dell’e-commerce, sarebbe pronto a finanziare l’operazione. È già entrato tra gli sponsor del team ed è pronto a impegnarsi maggiormente in MotoGP. Parteciperebbe anche Petronas, che dal 2019 al 2021 è stato main sponsor della squadra di Razlan Razali (ora RNF Racing) nella quale Rossi ha chiuso la carriera. Due colossi pronti a unirsi per il grande progetto VR46. Mooney non ha la forza per finanziarlo.

Stando alle indiscrezioni, nei piani ci sarebbe un ritorno della Suzuki in MotoGP. La casa di Hamamatsu ha lasciato il campionato nel 2022 e rientrerebbe appoggiandosi alla struttura di Valentino, che si occuperebbe della gestione manageriale e organizzativa. Suzuki dovrebbe preoccupandosi “solo” dello sviluppo della moto.

Un’altra ipotesi trapelata è quella di un ingresso di BMW in MotoGP. Carmelo Ezpeleta sogna l’arrivo del marchio tedesco, al quale Rossi è già legato per le gare di endurance. Dopo un 2022 alla guida dell’Audi, quest’anno il Dottore è passato alla BMW (complice il nuovo accordo siglato dal team WRT) e i rapporti sono buonissimi.

Nel 2027 entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico, bisognerà vedere se l’azienda tedesca o anche la stessa Suzuki decideranno di attendere quell’anno per essere in griglia o se anticiperanno i tempi. Al momento sul team VR46 circolano tante indiscrezioni, si attendono fatti.