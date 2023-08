Ritiro Djokovic, altro annuncio allarmante: più chiaro di così

Per Novak Djokovic il ritiro si avvicina: l’annuncio allarma i tifosi, adesso la situazione si fa davvero pericolosa

La carriera di Novak Djokovic potrebbe essere agli sgoccioli. Il giocatore serbo solo poche settimane fa, al termine della semifinale di Wimbledon vinta con Sinner, affermava di sentirsi ancora parte della “new generation” di campioni pronta a dominare il circuito nei prossimi anni, come un ventiseienne, più che un trentaseienne.

Eppure, al di là delle dichiarazioni di facciata, il suo percorso agonistico potrebbe essere vicino alla fine. Lo ha annunciato una persona a lui molto vicina, facendo aumentare i timori tra tutti i suoi tifosi.

Già negli scorsi giorni erano emerse, da un nuovo documentario dedicato alla straordinaria vita e carriera di Nole, dichiarazioni non proprio incoraggianti in tal senso da parte del padre. Il signor Djokovic si augurava senza troppi giri di parole di poter vedere la carriera del figlio terminare nel 2024, avendo ormai vinto tutto ciò che aveva da vincere e aver infranto tutti i record possibili.

Parole molto preoccupanti, ma che sembrano nulla in confronto a quelle arrivate in queste ore. Non solo il padre vorrebbe infatti che Novak appendesse la racchetta al chiodo, ma anche un’altra delle persone più importanti della sua vita, convinta che Nole non abbia davvero più nulla da dare al mondo del tennis.

Djokovic si ritira: l’annuncio lascia i tifosi senza parole

Su una cosa possiamo stare tranquilli. Sicuramente Djokovic in questo momento non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Non dopo aver perso in quel modo la finale di Wimbledon con Alcaraz. Un campione come lui vorrà infatti riscattarsi e starà già lavorando, nella sua testa, per dimostrare a tutti di essere ancora il più forte, magari sognando una finale a New York proprio contro Carlos. Ovviamente con un epilogo differente.

Ma quel passaggio di consegne che per molti ci sarebbe stato a Londra potrebbe alla fine fare davvero la differenza sulle sue ambizioni e sulle sue scelte per il futuro. Oltre al padre, c’è infatti un’altra persona importante nella sua vita che vorrebbe vederlo smettere il prima possibile.

Di chi si tratta? Della madre Dijana. Stando a quanto riferito da Tennis Majors, anche la signora, nello stesso documentario in cui ha parlato anche il padre, ha fatto capire di non avere più nulla da chiedere al Novak tennista: “Dipende solo da lui, per quello che mi riguarda potrebbe smettere anche adesso“.

Parole che sorprendono e che fanno aumentare i timori nei confronti dei tifosi. Per i genitori di Nole, infatti, il fuoriclasse serbo avrebbe già dato tutto al tennis e non avrebbe più nulla da chiedere. E se anche Djokovic si dovesse convincere di questo, è probabile che il suo addio possa arrivare ben prima di poter assistere a un suo cedimento psicofisico, che oggi sembra ancora molto molto lontano. Le cose però con un campione come Nole possono cambiare da un momento all’altro, e la sensazione è che il giocatore non abbia alcuna intenzione di smettere, per ora.

Il tennis è stato a lungo una parte della sua vita, è uno sport che ama e che si diverte ancora a praticare, e sembra evidente che voglia continuare a giocarci fin quando avrà le forze per poter rimanere a determinati livelli. Se poi le cose dovessero davvero cambiare, sarà naturale cominciare a pensare a un passo indietro, come fatto già di recente dai suoi eterni rivali Roger Federer e Rafa Nadal.