Juventus, arrivano 20 milioni: trattativa ormai conclusa

Questo mese di agosto vedrà protagonista la Juventus, alla ricerca di acquisti importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri

Si preannuncia un mese di agosto infuocato per la Juventus, chiamata a chiudere diverse operazioni per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese.

Ad oggi, infatti, è uno solo l’acquisto messo a segno dalla “vecchia signora”. Si tratta di Weah, arrivato dai francesi del Lille per circa undici milioni di euro. Troppo poco per i bianconeri che, senza le coppe, sono intenzionati a lottare per il tricolore. Per cercare di raggiungere l’obiettivo Massimiliano Allegri necessita di rinforzi, che vadano ad aggiungere qualità.

Tra questi troviamo ovviamente Lukaku, diventato un vero e proprio tormentone di questa sessione estiva. La dirigenza è intenzionata a chiudere in breve tempo, tanto che si sta ragionando su un eventuale scambio con Vlahovic, sempre più destinato all’addio. Oltre agli acquisti, Giuntoli è impegnato anche in diverse cessioni, che possono portare denaro importante da reinvestire. A tal proposito, la prima pare essere oramai imminente.

Zakaria ha l’imbarazzo della scelta, accordo trovato: cessione da 20 milioni

Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli sta lavorando per piazzare quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico della Juve.

Tra questi troviamo il centrocampista svizzero Denis Zakaria che, dopo il prestito al Chelsea, è tornato a Torino in attesa di nuova sistemazione. Il classe 1996, infatti, non rientra nei piani dell’allenatore, che gli ha comunicato l’intenzione di cederlo in questa sessione di mercato. La società è costantemente a lavoro, tanto che ha già raggiunto un accordo di massima con tre club per la cessione.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i club intenzionati ad acquistare il centrocampista sono Monaco, Lipsia e West Ham. Tutte e tre le società, infatti, hanno già raggiunto un accordo di massima con il club bianconero per circa 20 milioni di euro. Cifra importante, che può essere usata da Giuntoli per cercare di regalare qualche tassello importante a mister Allegri. La risposta finale spetterà ovviamente al calciatore, che si sta prendendo qualche giorno per scegliere in tranquillità la prossima destinazione.

La cosa certa è che l’addio appare imminente, tanto che questa settimana potrebbe concretizzarsi ufficialmente. Dopo un anno e mezzo dal suo arrivo, fatto più di bassi che di alti, l’avventura a Torino del centrocampista svizzero pare essere già giunta ai titoli di coda.