Il podio non basta più: Marquez lascia la Ducati per vincere il Mondiale

La stagione è appena iniziata ma Marquez è già pronto a lasciare la Ducati, causando un vero e proprio scossone in MotoGP

Marc Marquez ha subito dimostrato di tenere testa a Bagnaia con la Ducati del Team Gresini. Non è un mistero che il campione iberico ambisca alla moto ufficiale nella prossima stagione per affiancare Pecco Bagnaia, ambizione quest’ultima condivisa anche con Jorge Martin.

Una delle alternative che la Ducati sta valutando è quella di proporre a Marquez di passare in Pramac dove avrebbe una Ducati ufficiale, proposta che al pilota non convince del tutto, visto che si tratta comunque di una seconda opzione rispetto alla sua ambizione principale

Ecco perché Marc Márquez ha già dichiarato la sua disponibilità a valutare altre offerte. Un dardo avvelenato che nessuno si aspettava in Ducati, ancor meno visto che la nuova stagione è appena iniziata. “L’ho sempre detto: più vai veloce in pista, più opzioni avrai. L’importante, e quello su cui cerco di concentrarmi il più possibile, è essere il più preciso possibile, non solo per essere veloce, ma anche per cercare di aiutare in quelle cose che mi si possono chiedere“, si legge nelle dichiarazioni del pilota riportate da El Nacional.cat

Marquez si propone ad altre squadre: Ducati spiazzata

“La cosa più importante per me è che questo passo che ho fatto, sta funzionando bene per me, e i risultati stanno arrivando. E quando escono i risultati, logicamente, le squadre si mettono in contatto. E ci sono già stati dei colloqui”. Queste le parole a sorpresa di Marc Marquez, che ha dunque affermato di star già ricevendo offerte per cambiare squadra.

E, naturalmente, non sfugge a nessuno che l’opzione migliore che Marc Marquez ha per essere competitivo la prossima stagione, sia la KTM, una mossa che condizionerebbe anche Pedro Acosta che aspira a sua volta a passare da GasGas alla squadra principale. L’ingaggio di Marquez metterebbe in difficoltà l’immediato futuro di Acosta che potrebbe essere costretto a rimanere per un’altra stagione alla squadra satellite.

D’altra parte, in Ducati credono anche che tutto possa essere solo uno stratagemma del numero 93 per farsi strada verso la squadra ufficiale, una mossa forse non gradita Pecco Bagnaia, cui non piacerebbe di ritrovarsi a competere con un compagno di squadra così ingombrante. Scenario simile, tuttavia, che potrebbe accadere con un’eventuale promozione di Martin.