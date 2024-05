In caso di addio al Milan? “So che fate fatica a credermi, ma io non penso assolutamente al mio futuro. Io sono concentrato su queste ultime partite, poi ci incontreremo con il club e decideremo cosa fare. Chukwueze? Sarà un mese importante per tutti. Chuku sta bene e domani giocherà”.

Clima domani a San Siro? “In questi anni i tifosi sono stati un valore aggiunto che ci hanno sempre sostenuto, soprattutto nei momenti difficili. Io non me lo dimentico. Hanno preso una posizione, la rispetto, noi dobbiamo pensare a vincere domani. A livello personale posso dire che in questi anni sono tornato spesso a casa con il cuore pieno di gioia da San Siro. Poi ultimamente le cose sono cambiate ed ero un pochettino più triste… Quando c’è tanto amore ci sono sempre degli eccessi: ho goduto tanto dentro delle soddisfazioni che i tifosi mi hanno dato, ho sofferto anche tanto. Domani vi dico chi giocherà: Chukwueze, Pulisic, Leao e Giroud”.