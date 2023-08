Lukaku-Juve colpo “scriteriato”: bocciatura fortissima

Bocciatura totale per l’eventuale trasferimento di Lukaku alla Juventus: le parole dell’esperto sono durissime

Il calciomercato è sempre una fase delicata per i club e per i tifosi e quest’anno la Juventus si trova a dover fronteggiare una vera e propria “telenovela” con il nome di Romelu Lukaku.

Nonostante l’annuncio della sua partenza dall’Inter, il bomber belga sembra essere ancora al centro delle trattative, con una sorprendente volontà di rifiutare altre destinazioni, come l’Arabia Saudita.

Lukaku è stato, negli scorsi anni, uno dei protagonisti indiscussi nel campionato italiano, dimostrando una notevole abilità nel segnare gol decisivi e non solo. Tuttavia, le condizioni del suo possibile acquisto si sono rivelate una vera sfida per i dirigenti della Juventus. Secondo alcuni commentatori, infatti, l’investimento su Lukaku sarebbe da considerare scriteriato e in linea con scelte passate, giudicate poco consone, fatte dalla dirigenza bianconera.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Tony Damascelli, intervenuto a “Radio Radio”, ha espresso il suo dissenso riguardo a questa possibile operazione, dichiarandosi apertamente contrario al trasferimento del belga. Damascelli sostiene che i riscatti di Milik e Kean, costati oltre 30 milioni di euro, siano già un esborso considerevole e portare Lukaku significherebbe metterne uno dei due in panchina. Questo, secondo lui, solleva dubbi sul reale progetto tecnico di Max Allegri e della società riguardo alla formazione.

“No-Luk”: il pensiero di Damascelli sull’ipotesi Lukaku-Juve

Uno dei punti più contestati riguarda il monte ingaggi della Juventus, con Allegri che sembra essere l’unico membro del club che non abbia discusso la possibilità di un ridimensionamento del suo stipendio.

Damascelli non risparmia critiche al tecnico bianconero, sottolineando un presunto atteggiamento di disinteresse verso la situazione economica del club. Sembra esserci, infatti, la percezione di una gestione discutibile a livello dirigenziale, con Allegri che sembra concentrarsi solo sui suoi obiettivi personali senza considerare la situazione strettamente legata alla Juventus.

La fitta trama della “telenovela” Lukaku è ancora tutta da svelare. La volontà del classe 1993 di aspettare i bianconeri non fa altro che accrescere l’attenzione intorno a questa trattativa, che si prospetta complessa e controversa.

La questione è tutt’altro che conclusa e il tempo sicuramente dirà quale sarà l’esito finale di questa vicenda. La Juventus, da parte sua, dovrà fare delle scelte oculate e valutare attentamente se l’investimento su Lukaku possa essere realmente sostenibile e in linea con il progetto tecnico e finanziario del club. La telenovela continua, ricordando, inoltre, che l’attaccante belga verrebbe ad essere soltanto il sostituto del partente Vlahovic e non una pedina in più del roster di Allegri: scelta, questa, che fa storcere il naso ai tifosi e non solo.