Chiesa e Vlahovic bloccati, ma arrivano 40 milioni

Il ds della Juve Cristiano Giuntoli è costantemente al lavoro. Il club potrebbe trovare nuove strategie di mercato.

Con la certezza dell’esclusione dalla Conference League in casa Juve la priorità è cedere. Il diktat attorno a Giuntoli non lascia dubbi, bisogna prima vendere e poi pensare a qualche colpo in entrata.

Dopo gli addii di gente come Cuadrado, Paredes e Di Maria il club bianconero necessita ora di incassare dalle cessioni e non c’è altra strada. Arthur è andato via solo in prestito, McKennie e Zakaria faticano a trovare un nuovo club e la Juve ha bisogno di incassare. Ma non per forza dovrà partire un big. Dopo questa prima parte di precampionato la Juve sembrerebbe intenzionata a blindare Federico Chiesa, utile come seconda punta nel 3-5-2.

I rumors invece sullo scambio tra Vlahovic e Lukaku non convincono tutti, i tifosi sono contrari e neanche il Chelsea appare intenzionato fortemente a fare una grossa offerta economica. I Blues vogliono sacrificare il belga per arrivare a Dusan, ma allo stesso tempo sono contrari agli oltre 40 milioni di euro di conguaglio che chiede al momento Giuntoli. Da qui la Juve potrebbe fare cassa in un altro modo.

Juventus, possibile doppia cessione in arrivo

In entrata il club valuta un doppio innesto di qualità ed esperienza. Oltre Lukaku la priorità è Kessie, in uscita dal Barcellona. Per arrivare a questi calciatori, senza la cessione di un big, servono almeno 40 milioni di euro e la Juve potrebbe ottenerli dai giovani. Nello specifico i due che potrebbero partire, direttamente a titolo definitivo, sono Iling Junior e l’argentino Matias Soulè. I due calciatori, poco utilizzati da Allegri, sono nel mirino di diversi top club europei.

Su Iling Junior ci sono Arsenal e Liverpool, pronti ad offrire circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Il giocatore viene considerato come un prospetto dal sicuro futuro ma la Juve potrebbe tentennare dinanzi a questa offerta. Su Soule ci sono invece club della Liga spagnola e il giovane sudamericano viene valutato invece 15 milioni di euro. Il calciatore, invece, potrebbe partire anche in prestito con Empoli e Sassuolo che sono molto interessati a chiedere il calciatore in prestito.

Con la cessione di questi due non si esclude quindi la permanenza di Vlahovic e comunque il contemporaneo arrivo di Lukaku, per un attacco che in tal caso sarebbe a dir poco atomico. O comunque il club potrebbe trattare la cessione del serbo con maggiore tranquillità e senza necessità immediata di liquidi.