Il Milan lo cede, cessione inaspettata: tutti i dettagli

Il Milan, in questa sessione estiva del calciomercato, potrebbe perdere uno degli elementi più importanti della squadra allenata da Stefano Pioli

Dopo una campagna acquisti di assoluto livello, con arrivi di una certa qualità e di importanza internazionale (non è ancora finita qui visto che la dirigenza sta studiando altri possibili colpi in entrata), il Milan però potrebbe cedere anche un importante elemento della rosa. Un calciatore su cui il manager emiliano ha fatto molto affidamento in questi anni.

A quanto pare, proprio nelle ultime ore, c’è da registrare un importante pressing della squadra estera che spinge per il trasferimento di un prezioso centrocampista di Pioli. In questo momento, però, i rossoneri sperano di poterlo trattenere fino all’ultimo: nel caso in cui dovesse arrivare una offerta irrinunciabile allora si potrà parlare anche di una possibile cessione.

Milan, dopo tanti acquisti arriva un’altra cessione illustre? Occhio a Krunic

I rossoneri di Pioli sono pronti ad affrontare il nuovo campionato di Serie A. Con una campagna acquisti importante (ricordiamo che i colpi in entrata potrebbero anche non essere finiti qui), il ‘Diavolo‘ si candida seriamente alla vittoria del massimo torneo italiano. Almeno sulla carta visto che ci sono anche le altre squadre rivali che, di certo, non se ne stanno a guardare.

Come riportato in precedenza, però, il club di via Aldo Rossi potrebbe seriamente salutare uno dei suoi pezzi più utili. Almeno nella formazione di Pioli visto che, in questi ultimi anni, davvero non riusciva a fare a meno di un jolly come Rade Krunic. Considerato una riserva, con il passare del tempo ha superato tutte le gerarchie diventando un elemento fondamentale della squadra rossonera. Tanto da diventare un vero e proprio idolo della tifoseria.

L’ex Empoli ha attirato, su di sé, l’attenzione di un club estero. Secondo quanto riportato dal sito ‘MilanNews.it‘ pare che il Fenerbahce stia spingendo per un suo possibile acquisto. I turchi sarebbero disposti anche ad offrire una cifra che si avvicinerebbe ai 10 milioni di euro. Allo stesso tempo, però, il club rossonero non vorrebbe privarsi del suo calciatore.

Dopo Sandro Tonali sarebbe davvero difficile accettare quest’altro tipo di partenza. A quest’ultimo, invece, non gli dispiacerebbe affatto la destinazione. Anzi, avrebbe già trovato un accordo di massima con la stessa società turca. Il nazionale bosniaco potrebbe seriamente approdare ad un altro campionato e provare una nuova ed interessante esperienza.