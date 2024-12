ESCLUSIVA SI Pedullà: “Parisi, il Como ha fatto già dei sondaggi. Biraghi? Delle big si possono muovere”

Mario Giuffredi, agente di Biraghi e Parisi, ha parlato a Radio Firenze Viola spiegando a chiare lettere che i suoi due assistiti lasceranno la Fiorentina a gennaio.

Alfredo Pedullà rivela che ci sono già alcuni club che si sono mossi sulle loro tracce. Ecco quanto spiega: “Sull’ex Empoli, operazione da circa 10 milioni e con un contratto in scadenza nel 2028, ci sono già le prime manifestazioni di interesse. Per esempio Parisi piace non poco a Fabregas, il Como ha già fatto i primi sondaggi, poi chiaramente bisognerà parlare con la Fiorentina. Siamo comunque alle prime schermaglie, gli scenari per Parisi possono prevedere l’interesse di qualche big (per esempio Juve, Milan e Napoli) nel caso in cui la decisione fosse quella di potenziare la corsia mancina. Ma di sicuro il Como ha già mosso alcuni passi, in attesa di coinvolgere la Fiorentina che dovrà prendere una decisione alla luce degli ultimi eventi. Il discorso vale per Biraghi per le big che faranno movimenti sulla corsia mancina alla luce di qualche esubero, situazione da verificare più avanti”.