Incredibile: mezza NBA tifa per la stessa squadra di calcio!

Calcio e basket sono due tra gli sport più seguiti al mondo, e non è un caso che molti atleti che praticano uno di questi siano tifosi anche di squadre dell’altro: ecco le squadre di calcio che tifano i grandi campioni della NBA

La NBA è la lega di basket più importante e seguita al mondo, nella quale i giocatori più forti e famosi sulla faccia della Terra. Tutti, o quasi, i più grandi campioni della palla a spicchi giocano negli Stati Uniti, o sognano di indossare, un giorno, una delle trenta casacche delle squadre della National Basketball Association.

Tantissimi giocatori, però, sono tifosi anche di altri sport. Tra gli americani, naturalmente, vanno forte il football e il baseball, gli altri due sport nazionali degli Stati Uniti, ma anche l’atletica ha il suo seguito. Il calcio non è sicuramente una delle discipline più amate, anche se sta prendendo molto più piede, e anche le superstar della NBA sono molto più interessate, tanto da definirsi tifosi. Ma quali sono le squadre più tifate tra le stelle del basket mondiale?

NBA, le squadre di calcio più tifate: comanda il Real Madrid, seconda un’italiana

Secondo quanto riportato dall’account Instagram ‘chefaticalavitadabomber’, che mostra nove giocatori e le rispettive squadre, al primo posto c’è il Real Madrid: il club più titolato di Spagna e d’Europa è la squadra del cuore di Goran Dragić, guardia dei Milwaukee Bucks, mostrato in foto mentre esulta durante la finale di Champions League del 2017 vinta dai Blancos contro la Juventus per 4-1, ma non solo.

Sono tifosi del Real anche Joel Embiid, centro dei Philadelphia 76ers che nella foto scelta posa insieme a Cristiano Ronaldo, e Luka Dončić. Lo sloveno, infatti, prima di approdare ai Dallas Mavericks nel Draft 2018 (dopo lo scambio con gli Atlanta Hawks che ha portato in Georgia Trae Young) giocava proprio con la camiseta blanca.

Al secondo posto c’è il Milan, squadra del cuore di Danilo Gallinari, appena approdato ai Washington Wizards e originario di Sant’Angelo Lodigiano, e Paolo Banchero: all’italoamericano, prima scelta assoluta al Draft 2022 da parte degli Orlando Magic, è stata anche regalata una maglia personalizzata che mostra con orgoglio nella foto. Tra le italiane un posto anche per la Juventus, con Nikola Vučević raffigurato durante una visita allo spogliatoio bianconero.

Spazio anche per due squadre di Premier League: LeBron James, che possiede una piccola percentuale delle quote del Liverpool, è raffigurato appunto con la maglia dei Reds, mentre Giannīs Antetokoumpo, grande ammiratore di Thierry Henry, con cui è stato fotografato, non può che essere tifoso dell’Arsenal. Il Superclásico per il cuore di Manu Ginóbili se lo aggiudica, invece, il River Plate, squadra preferita dell’Hall of Famer argentino.