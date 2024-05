Sainz al posto di Alonso: è tutto fatto

Che svolta per Carlos Sainz: il ferrarista potrebbe prendere il “posto” di Fernando Alonso! Spunta la verità

Il mercato dei piloti di Formula 1 è ormai entrato nel vivo da un po’ di tempo ma c’è ancora tanto da capire, tanto da decriptare sul futuro di alcuni di quelli che sono i protagonisti del circuito. Già a partire da casa Ferrari, tra l’altro, non sono poche le dinamiche da dover leggere con attenzione per arrivare a comprendere cosa accadrà prossimamente. Dell’approdo di Lewis Hamilton nella scuderia italiana a partire dal 2025 è ormai a conoscenza il mondo.

Il pilota inglese ha sposato con entusiasmo la ‘causa rossa’ e comporrà la coppia con Charles Leclerc, un duo che promette davvero bene. I due, tra l’altro, si sono già mostrati in grande sintonia anche nel recente passato, facendosi beccare durante lunghe chiacchierate. Insomma, si lavora già per il futuro.

Al tempo stesso, però, c’è anche il destino di Carlos Sainz che ora è avvolto nel mistero: il pilota spagnolo, infatti, farà posto ad Hamilton ma non ha ancora chiarito cosa farà una volta finita la sua avventura in Ferrari. Ci sono delle soluzioni molto interessanti per lui, anche perché lo stesso Sainz si sta meritando le attenzioni degli addetti ai lavori per quanto fatto fino a questo momento in stagione.

Sainz prende il posto di Alonso: spunta la verità

Una delle soluzioni paventate per il futuro di Carlos Sainz incrocia il suo destino a quello di Fernando Alonso: si, ma in che modo? Non è un mistero che anche l’ex Ferrari sia stato appetito da diversi team all’interno del circuito di Formula 1, per la sua esperienza ed ovviamente per le capacità che lo hanno portato a diventare nel tempo uno degli migliori piloti in circolazione.

Quella con Aston Martin, però, sembra una storia destinata a durare ancora tanto tempo. Per lo stesso Alonso, riporta ‘ElNacional.cat’, sembravano potersi aprire le importanti porte di Mercedes, soprattutto con l’addio di Hamilton. Eppure, Fernando ha già deciso che quella con Aston Martin non sarà un’avventura che avrà finire al termine della stagione in corso. È infatti arrivato il rinnovo ufficiale.

E qui entra in gioco Sainz: proprio il pilota nativo di Madrid, infatti, sembra essere il primo indiziato a prendere il posto di Hamilton (e concettualmente quello di Alonso) in Mercedes, con la scuderia inglese che lo accoglierebbe volentieri (anche per una sola stagione) per cercare di comporre una squadra importante per la prossima stagione. Non è un mistero, tra l’altro, che tra i nomi accostati a Mercedes in questi settimane c’è anche quello di Verstappen.