Camila Giorgi in lingerie: baciata dal sole, temperatura bollente

Camila Giorgi alle prese con altri problemi fisici, delizia i fans con l’ennesimo scatto da urlo

Non è stato certo, almeno finora, un 2023 da ricordare per Camila Giorgi. Scivolata al numero 51 del ranking WTA – ma ad un certo punto, prima di Wimbledon, crollata addirittura oltre la 70esima posizione – la bella tennista marchigiana ha un conto aperto con la sorte. Già perchè, al netto dei tanti problemi fisici che l’hanno afflitta e che continuano a tormentarla, nelle pochissime occasioni in cui è stata sana al 100%, qualche soddisfazione è arrivata.

Parliamo ad esempio del torneo di Eastbourne, quello immediatamente precedente ai Championships in cui, oltre a raggiungere le semifinali, nei primi turni aveva annichilito una certa Ons Jabeur, futura finalista all’All England Club e capace già l’anno prima di arrivare in finale al Major londinese. Dicevamo della sorte, ordunque. Già nei primi mesi dell’anno sono sopraggiunti dei fastidiosi problemi al ginocchio che le hanno comportato una serie di ritiri. Prima alla vigilia dell’ultima giornata alla Billie Jean King Cup, poi a Madrid, poi addirittura a Parigi, quando comunque il tabellone le aveva ‘regalato’ al secondo turno un accoppiamento impossibile con Jessica Pegula, numero 3 del seeding.

Quando tutto sembrava risolto, ecco il brutto scivolone di Wimbledon, per il quale ci sono poche attenuanti, dopo il quale Camila ha pensato bene di concedersi una settimana di vacanza in Thailandia. Attirandosi così, ma non è certo una novità, le antipatie dei tanti haters che la criticano per la sua presunta scarsa professionalità.

Fuori dal campo è sempre la regina: Camila stupenda sui social

A proposito delle malelingue, alcune delle quali sono anche apprezzati addetti ai lavori nelle cronache tennistiche, queste hanno avuto di che parlare scorrendo i profili social della marchigiana durante il periodo estivo. Onnipresente su Instagram e non solo, la nativa di Macerata regala quasi quotidianamente degli scatti che fanno impazzire i suoi tantissimi ammiratori. Che venga ritratta in abiti eleganti – sempre con quel tocco malizioso che la contraddistingue – sia che decida di svestirsi davanti all’obiettivo, Camila sprigiona sensualità da tutti i pori.

L’ultimo shooting è sotto gli occhi di tutti. Sotto una splendida giornata di sole, in mezzo ad un prato fiorito, la tennista sfoggia degli shorts bianchi cortissimi con il lato A coperto da un body di pizzo appartenente alla categoria ‘intimo‘.

Gli utenti, quasi increduli se non fossero già avvezzi a post di siffatta audacia, hanno oltremodo apprezzato la splendida figura che si è posta davanti ai loro occhi. Che giochi o che sia fuori per infortunio, Camila è sempre la regina dei social.