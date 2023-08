Caos Bologna: nervi tesi, Thiago Motta su tutte le furie

Scoppia il caos a Bologna, le parole di Thiago Motta hanno scosso l’ambiente rossoblu con il tecnico che attacca la società.

Il campionato è ormai alle porte ed in casa Bologna non si respira un’aria di tranquillità. Dopo la vittoria ad Utrecht in amichevole, Thiago Motta ha attaccato la società.

L’allenatore rossoblu, nonostante la vittoria in rimonta dei suoi, ha voluto mandare un chiaro segnale al club invitandolo a spendere per rinforzare la rosa a sua disposizione. L’allenatore ha poi mandato un chiaro segnale ad un big della rosa invitandolo di fatto ad andarsene, creando un vero e proprio caso nella squadra rossoblu. Momenti di tensione quindi in casa bolognese quando mancano ormai poco più di due settimane all’inizio del campionato di Serie A.

Bologna, Thiago Motta è furioso: attacco a società ed ad una punta

Dopo la vittoria nell’amichevole disputata in Olanda, l’allenatore del Bologna ha parlato in maniera dura a Radio Nettuno Bologna Uno, attaccando società e Musa Barrow in particolare.

Il tecnico ha invitato così il proprio club a muoversi sul mercato: “In questo momento non abbiamo una squadra in grado di competere in Serie A. La vittoria è importante ma non possiamo nasconderci dietro le difficoltà. La rosa va migliorata e non possiamo tradire la fiducia dei nostri tifosi che si sono già abbonati in 14 mila”. In città si respira ancora grande entusiasmo dopo i 54 punti conquistati ma il tecnico non è contento di quanto fatto finora sul mercato.

Thiago Motta ha proseguito attaccando Musa Barrow, punta che negli ultimi anni non è mai riuscito a sbocciare in rossoblu: “In questo momento Barrow è infortunato. Da tanti anni parliamo delle sue potenzialità ma forse è giunto il momento che le mostri altrove“. Parole chiare di come il tecnico voglia dei cambi nel reparto avanzato con il gambiano che è finito nel mirino dopo stagioni con più bassi che alti. Un Thiago Motta deciso a richiamare la società agli investimenti per provare a migliorare l’ottimo percorso fatto nel primo anno sulla panchina rossoblu.

Per il tecnico italo-brasiliano si era parlato di un interessamento prima da parte del Napoli e poi del PSG nei suoi confronti. Idee che però non si sono concretizzate in offerte vere e proprie. L’ex giocatore dell’Inter è rimasto quindi in rossoblu con l’intenzione di provare a dare la caccia all’Europa, obiettivo per il quale però, sarà necessario trovare i giusti rinforzi sul mercato.