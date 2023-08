Colpo di scena Milan: raggiunge Tonali al Newcastle

Verso il ricco e ambizioso club inglese non è andato solo Sandro Tonali: è ufficiale il passaggio

64 milioni di euro. Tanto è costato al Newcastle, nelle battute iniziali del calciomercato estivo, Sandro Tonali, uno dei giocatori più rappresentativi del Milan di Stefano Pioli. I tifosi rossoneri, che avevano appena incassato il duro colpo dell’allontanamento del duo Maldini-Massara dai vertici dirigenziali del club, erano già pronti a mettere a ferro e fuoco gli uffici di Via Aldo Rossi quando poi il nuovo Ad Furlani, tenendo fede alla sua promessa di costruire un Milan competitivo ad alti livelli, ha iniziato a spendere. E che spese.

In rapida successione il dirigente meneghino, che intanto si è impeganto ad investire l’allenarr di nuovi poteri decisionali, ha messo a segno i colpi Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor e Chukwueze. E un altro, il promettente centrocampista americano Musah, è atteso a Milano nel primo weekend di agosto per le visite mediche e la firma. Stiamo dunque parlando di un club, quello rossonero, totalmente rivoluzionato sia nelle sue figure dirigenziali che in quelle tecniche, come interpreti sul terreno di gioco.

A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione però, il sodalizio milanese deve anche pensare ad altre cessioni. Giocatori in esubero, ormai fuori dal progetto tecnico, stanno per essere ceduti. O quanto meno questo sarebbe il volere della società, che dopo aver speso tutto ed oltre il tesoretto Tonali, deve pensare a rientrare.

Tonali non è solo: Romeo lo raggiunge in quel di Newcastle

Le partenze però non riguarderebbero solo i calciatori. Il processo di rinnovamento dell’organigramma del club non sembra ancora essere esaurito. Dopo 6 anni come Team Manager del Milan infatti, Andrea Romeo, ex arbitro con un trascorso dirigenziale anche sull’altra sponda del Naviglio, quella nerazzurra, ha già lasciato i rossoneri. Lo riferisce la versione online di Repubblica.it, che fornisce dettagli anche sul nuovo incarico che il classe ’70 si appresta ad assumere.

Romeo ha infatti ufficialmente raggiunto proprio Tonali nella sua avventura ai Magpies. Contribuirà, con le sue capacità di figura di raccordo tra giocatori e club, all’inserimento dell’ex Brescia nella nuova realtà britannica.

Una sorta di agente personale, senza compiti di procura ovviamente, che certamente gioverà al centrocampista, che ha preso la decisione di lanciarsi nell’ambizioso progetto bianconero, che quest’anno – dopo l’eccellente stagione scorsa – proverà ad inserirsi nella lotta per il titolo contro i giganti storici d’Oltremanica.