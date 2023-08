Alonso, parole al veleno: “Dovrebbe solo stare zitto”

Parole molto dure di Fernando Alonso: lo spagnolo appare molto irritato e deluso dal suo addio dal team Alpine

Fernando Alonso, il carismatico campione spagnolo di Formula 1, è tornato a fare parlare di sé con una dichiarazione esplosiva rivolta all’ormai ex team principal di Alpine.

Stiamo parlando di Otmar Szafnauer. L’ex pilota della scuderia francese ha etichettato Szafnauer come uno dei principali responsabili del suo addio al team verso la fine della scorsa stagione. La notizia dell’allontanamento dello statunitense da Alpine è arrivata proprio in questo periodo un anno fa, quando Alonso sorprendeva tutti annunciando la sua dipartita da Enstone per trasferirsi in Aston Martin, occupando il posto di Sebastian Vettel.

“Otmar Szafnauer dovrebbe solo stare zitto dopo quest’anno”, ha dichiarato senza mezzi termini Fernando Alonso in un’intervista concessa alla BBC e riportata f1ingenerale.com. Il pilota spagnolo sembra ancora profondamente irritato dalla situazione e non nasconde la sua frustrazione riguardo alle dichiarazioni del dirigente, che nonostante i risultati altalenanti di Aston Martin, si è definito orgoglioso della sua decisione. Per Alonso, questa presa di posizione è semplicemente “sorprendente”.

Fernando Alonso contro Szafnauer: le parole del pilota spagnolo

La schiettezza di Alonso non è una novità per gli appassionati di Formula 1. Il pilota ha sempre commentato apertamente le vicende del paddock, soprattutto se riguardano lui personalmente.

Il licenziamento di Szafnauer da parte di Alpine è arrivato dopo le dimissioni di altre figure chiave, come Permane e l’ex CEO Rossi. Alonso sembra non avere dubbi sul fatto che il team abbia sottovalutato il suo contributo e il suo valore per la squadra, affermando che ciò accade ancora oggi.

Il campione spagnolo non si risparmia nel parlare delle sue prestazioni e della sua età. Con passione, Alonso sottolinea di mettere tutto se stesso in ogni gara, prendendo sul personale i dubbi altrui riguardo alle sue performance e alla sua età. L’obiettivo di dimostrare ancora di essere al meglio delle sue capacità è per lui una vera e propria sfida. I risultati che ottiene sulle piste parlano da soli e rappresentano il modo migliore per rispondere a chiunque lo metta in discussione.

Fernando Alonso è sempre stato un pilota dalla personalità forte e decisa e questa ennesima critica a Szafnauer dimostra che non ha perso un briciolo di grinta e passione. La sua determinazione a dimostrare il suo valore, unita alla voglia di sfidare i pregiudizi riguardo all’età nel mondo della Formula 1, lo rendono ancora oggi uno dei personaggi più interessanti e discussi del circus automobilistico. Il suo futuro in Aston Martin sarà sicuramente segnato dalla stessa energia e desiderio di dimostrare di essere ancora uno dei migliori piloti in circolazione.