Due per uno Inter: Marotta piazza lo scambio in Serie A

I piani di mercato del club nerazzurro prendono forma: doppio colpo con lo scambio, Marotta è pronto a scatenarsi

L’ultima stagione, per l’Inter, è stata quella della consacrazione. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno infatti gioito per la conquista di due nuovi trofei ma non solo.

C’è la consapevolezza che ormai il gruppo nerazzurro abbia raggiunto una maturità tale per provare ad arrivare fino in fondo in ogni competizione in cui prenderà parte. La riprova, nell’ultima finale di Champions League contro il Manchester City, è già arrivata. E adesso i piani per il futuro sono ben chiari. Dopo la più che meritata conferma di Simone Inzaghi, adesso Beppe Marotta sta pianificando i colpi necessari a rendere ancora più competitiva la rosa della ‘Beneamata’.È cominciato tutto, però, dalle cessioni. In primis quella di Skriniar che, d’accordo col PSG già da mesi, ha salutato a zero i nerazzurri.

Sempre in difesa ha detto addio D’Ambrosio e più recentemente Handanovic e soprattutto Onana, finito per quasi 60 milioni al Manchester United. Il centrocampo se da un lato ha accolto Davide Frattesi, già protagonista nell’estate nerazzurra, dall’altro ha registrato la cessione in Arabia Saudita di Brozovic. In attacco, infine, addio a Lukaku e Dzeko: adesso, oltre a Thuram, sembra possa davvero arrivare un altro centravanti di spessore.

Marotta pesca in Serie A: scambio e doppio colpo

Tornando ai potenziali acquisti sembrerebbe poter prendere quota una strategia ben definita nei piani di Beppe Marotta. Occhi in Serie A, in particolar modo in casa Atalanta: con due nomi nel mirino dell’ad interista. Non è un mistero che Merih Demiral sia da tempo uno dei principali candidati a rinforzare la retroguardia di Simone Inzaghi.

Il centrale turco, che non è più una priorità per Gasperini, è oggetto di discussioni tra le due dirigenze ormai da un po’. Ma adesso i discorsi tra Atalanta ed Inter potrebbero spostarsi su un altro nome. Perchè Marotta avrebbe intenzione di provarci per Juan Musso, talentuoso portiere argentino arrivato a Bergamo nel luglio 2021. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto per i due atalantini un conguaglio cash, seguito da una contropartita tecnica in grado di convincere la ‘Dea’.

Da un lato Stefano Sensi che, dopo il prestito al Monza, sembrerebbe aver ritrovato condizione e ottime prestazioni in queste amichevoli estive. Dall’altro, occhio a Lucien Agoumè, altro centrocampista – più giovane, è un classe 2002 – che nell’ultimo anno ha giocato con il Troyes in Francia.