Napoli, altro che accordo: scoppia la grana sul contratto di Osimhen

Non c’è ancora completo accordo tra Napoli e Osimhen per il rinnovo del contratto, tegola inaspettata per i tifosi azzurri.

Sembrava fatta per il rinnovo di Osimhen con il Napoli ma l’accordo tra le parti non appare così vicino.

In casa Napoli sta crescendo la preoccupazione in queste ultime ore su quello che sarà il futuro di Victor Osimhen. L’interesse da parte delle squadre arabe per il centravanti nigeriano non è di certo svanito e nei prossimi giorni potrebbero tornare alla carica per l’ex Lille. La trattativa per il prolungamento del contratto con il Napoli nel frattempo prosegue ma la distanza tra le parti resta ancora ampia e la situazione rischia di complicarsi.

Calciomercato Napoli, tegola Osimhen: rinnovo non semplice

Stando a quanto affermato dalla Rai, il centravanti vorrebbe uno stipendio da circa 10 milioni di euro l’anno mentre il Napoli è fermo alla proposta da 7 milioni di euro.

Una distanza non da sottovalutare con le parti che torneranno sicuramente a parlarsi nei prossimi giorni per cercare di trovare un’intesa e far partire il campionato nel miglior modo possibile per Rudi Garcia. Il Napoli proverà a chiudere infatti prima di Ferragosto con il proprio bomber per partire nella nuova Serie A con il nigeriano totalmente concentrato sull’inizio della nuova stagione. A preoccupare però non c’è solo la distanza sulla proposta di ingaggio ma anche sul discorso clausola rescissoria.

La richiesta di De Laurentiis è quella di inserire una clausola da circa 150 milioni di euro sul calciatore che potrebbe così salutare Napoli in vista della prossima stagione a fronte di una maxi offerta che permetterebbe agli azzurri di mettere mano in maniera ingente sul mercato. Il procuratore del calciatore però non vorrebbe andare oltre i 110 milioni di euro permettendo così a chi volesse acquistare il nigeriano di offrirgli un contratto maggiormente remunerativo.

Accordo che quindi manca ancora tra le parti ma che in casa Napoli si vive ancora con ottimismo, consci della volontà del calciatore di restare in azzurro almeno per questa stagione. L’affare potrebbe quindi concludersi alla fine della prossima settimana nel caso in cui ci fosse la volontà delle parti di venirsi incontro e trovare un’intesa a metà strada. Napoli che in queste ore è al lavoro per provare a chiudere anche il rinnovo di Zielinski che vedrà scadere il contratto tra un anno.