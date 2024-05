Presentato a Salerno il Raduno di Operazione Nostalgia: l’8 giugno all’Arechi in campo 36 leggende del calcio

Nostalgia e replicare il successo dell’edizione 2023, quando a Ferrara accorsero 14 mila tifosi da tutta Italia e più di un milione di persone seguirono la diretta tv su Sportitalia, che quest’anno raddoppierà gli sforzi trasmettendo sui propri canali entrambi i Raduni.

“Siamo entusiasti di portare il nostro Raduno al Sud e in particolare nella città di Salerno alla quale sono legatissimo” dichiara Andrea Bini, Founder di Operazione Nostalgia. “Per festeggiare i 10 anni della nostra realtà, volevamo abbracciare i tifosi di tutta Italia e con questo sogno abbiamo voluto organizzare due raduni, a Salerno e a Novara appunto. Dopo il successo dello scorso anno, il rinnovo della nostra partnership con Planetwin365.News è stata una naturale conseguenza nell’ottica di offrire una esperienza sempre unica e ultra coinvolgente alla nostra community. Tutti i fan e gli appassionati che ci seguono dal Sud Italia sono speciali e non vediamo l’ora di condividere con loro tutte le emozioni di questa giornata, all’insegna dell’amicizia, della partecipazione e dell’amore per il calcio.”

“Siamo felici di essere nuovamente accanto a Operazione Nostalgia per il primo Raduno della stagione e primo in assoluto al Sud Italia – dichiara Gianfranco Pastore, Head of Sponsorships & Partnerships di SKS365. “Questa manifestazione muove di anno in anno numeri sempre più grandi e per Planetwin365.News sarà una fantastica opportunità per continuare a raccontare storie di intrattenimento sportivo e rafforzare ulteriormente il brand in un territorio strategico come quello di Salerno. Ma non si tratta solo di questo: insieme a Operazione Nostalgia continueremo a regalare alle nostre community l’opportunità di vivere delle esperienze uniche coinvolgendo i grandi campioni del recente passato. Siamo sicuri che Salerno ci regalerà emozioni al pari degli eventi precedenti, e il calore di un pubblico che condivide con noi passione per lo sport e valori di inclusione”.