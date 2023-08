Tokyo, 2 anni dopo: Jacobs pronto al ritorno

Marcell Jacobs è finalmente pronto a tornare in pista: il campione festeggia i due anni della medaglia d’oro di Tokyo.

Marcell Jacobs sta per tornare. Dopo le tante delusioni degli scorsi mesi, il forfait al Golden Gala e negli altri appuntamenti della Diamond League, lo sprinter italiano sembra sulla via del recupero dagli infortuni che lo hanno afflitto nell’ultimo periodo e potrebbe riprendere il suo posto in pista a breve. Una notizia straordinaria arrivata a due anni dal trionfo di Tokyo, un’emozione unica che tutti ci auguriamo di possa rivelarsi non irripetibile.

Chi potrà mai dimenticarsi quei dieci secondi, o poco meno, delle Olimpiadi di Tokyo. Il successo più clamoroso, probabilmente, nella storia dello sport italiano. Quello più sorprendente, quello più invidiato, quello più sognato ma mai desiderato. Anche solo arrivare in una finale sui 100 metri ai Giochi olimpici sembrava, per la nostra atletica, un obiettivo decisamente ambizioso. Ipotizzare una medaglia poteva sembrare una follia. Che quella medaglia potesse poi essere d’oro non era nemmeno immaginabile.

E invece il corridore di origini americane in quella calda giornata di agosto riuscì a zittire tutti. Marcell come un fulmine squarciò il cielo azzurro di Tokyo e scrisse per sempre il suo nome nella leggenda dello sport. Un’impresa che merita ancora oggi di essere celebrata. E per farlo lo stesso sprinter ha deciso di regalare ai suoi fan la notizia più attesa: quella relativa al suo rientro nelle competizioni, a pochi giorni dal via del Mondiali di Budapest.

Jacobs sta per tornare: l’annuncio del fuoriclasse italiano

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Marcell ha finalmente rotto il silenzio e dato appuntamento a tutti i suoi fan. “Sono pronto a tornare“, ha scritto senza troppi giri di parole il campione olimpico in carica. Una notizia straordinaria che regala nuovamente speranze a tutti gli appassionati di atletica.

“Oggi l’eco del successo risuona di nuovo dentro di me, mi chiede di tornare in gara“, ha annunciato lo sprinter, ricordando quello storico trionfo di Tokyo. A due anni da un successo indimenticabile, Marcell sente che è arrivato il momento di rompere gli indugi e di tornare a vivere le emozioni della pista, a riscoprire la passione della competizione.

La chiamata è arrivata, e lui non vede l’ora di rispondere per riaccendere il fuoco della sfida, a prescindere dal risultato, che dipende, come sempre, da tanti fattori, e non solo dal suo stato di forma. “Sono pronto a dare tutto quello che ho, a riprovarci“, ha continuato Jacobs, più carico e convinto che mai. Perché anche solo ricordare quello che ha vissuto due anni fa può diventare il carburante adatto per convincerlo ad accelerare e a tornare in pista. Tornare a fare quel che più ama fare: correre e, possibilmente, vincere.