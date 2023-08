Ferrari, addio già deciso: sta già cercando squadra

In questo momento il Mondiale di Formula Uno vive la consueta pausa estiva per far riposare tutti i piloti.

Siamo arrivati al ‘giro di boa’ del Mondiale di Formula Uno, il momento di pausa in vista della seconda delicata fase della stagione. Un’annata piuttosto particolare.

Nonostante manchi ancora tanto il Mondiale non è affatto in discussione con l’unico reale dubbio che riguarda quando Max Verstappen conquisterà il terzo titolo della sua giovane e già straordinaria carriera. L’olandese realizza ormai record su record, mentre tutte le altre rivali osservano senza una reale possibilità di replica. E c’è chi, tra queste, ha fatto anche molto peggio rispetto alle aspettative. Stiamo parlando naturalmente della Ferrari.

La storica vettura di Maranello era una delle più attese quest’anno, sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. Tutti immaginavano una Red Bull superiore, ma nessuno si aspettava un dominio cosi netto. La Rossa è stata tra l’altro la vera delusione del Mondiale, risultati piuttosto scadenti e solo qualche podio risicato, come quello di Leclerc nell’ultimo Gran Premio.

Appare quindi chiaro che dovranno cambiare molte cose a Maranello e nelle ultime settimane si è discusso molto del mercato piloti e della situazione di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Se per il primo c’è ancora grande fiducia sullo spagnolo le certezze sono, man mano, venute meno. E ora si parla del suo futuro.

Ferrari, che succede con Carlos Sainz?

L’ex pilota Ralf Schumacher, fratello del più quotato e leggendario Michael Schumacher, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland ed ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del pilota spagnolo. A riguardo Ralf ha sottolineato: “Ho la sensazione che Carlos abbia perso la fiducia nella squadra”. Poi ha proseguito svelando un importante dettaglio: “Ci sono voci che dicono che suo padre giri nel paddock alla ricerca di alternative”. Un rumors che, se confermato, avrebbe del clamoroso.

Tra l’altro il giornalista esperto di Formula Uno Joe Saward ha svelato che addirittura Sainz potrebbe ‘anticipare’ il suo addio (si parla del passaggio nella debuttante Audi nel 2026) legandosi alla Sauber a partire dal 2025. Ma la situazione è in divenire e non si escludono clamorosi colpi di scena. La Ferrari e i suoi tifosi attendono, ma il futuro resta un rebus.

La parte finale della stagione sarà decisiva anche per conferme in vista della prossima. Se Leclerc è ormai certo della permanenza (nonostante la scadenza del contratto nel 2024) per Sainz è tutto diverso e tutte le parti in causa faranno le opportune valutazioni.