Terremoto Roma, Mourinho senza parole: è addio

Le cose in casa Roma cominciano a complicarsi. C’è un addio che Josè Mourinho potrebbe non gradire

Josè Mourinho ha bisogno di certezze. La squadra fatica a decollare dal punto di vista tattico, anche perché c’è una situazione non troppo chiara sul mercato, un’altra partenza è all’ordine del giorno.

La Roma, dopo due finali consecutive europee, è attesa a un salto di qualità. Josè Mourinho sa benissimo come aumenteranno le pressioni, per tanti tifosi l’obiettivo è quello di raggiungere lo scudetto a distanza di più di vent’anni.

Una missione per il portoghese che si fa sempre più difficile, non solo per la forza delle squadre avversarie ma anche per quanto succede intorni ai giallorossi. Un addio nel calciomercato è sempre più probabile: uno dei leader della squadra sta facendo le valige lasciando l’Italia e il progetto tattico del portoghese.

Roma, furia Mourinho: sarà addio a Matic

Come riporta ‘Ouest France’ c’è un calciatore che sarebbe in procinto di lasciare la Roma, la possibilità concreta di un addio per i media esteri sembra abbastanza alta. I giallorossi perderebbero un elemento fondamentale, inserito nel contesto dei titolari e diventato sempre più utile, dando il suo apporto dal punto di vista fisico e con un’esperienza non indifferente messa subito a disposizione dei reparti. La Roma può cedere Matic: sembra il Rennes la squadra maggiormente accreditata per il trasferimento.

In Francia sono sicuri, in Italia invece lo sono un po’ meno, anche se i tifosi cominciano a temere per la perdita del serbo. Nemanja Matic utilissimo per Mourinho, il suo apporto non è mancato nell’esordio in Italia, diventando una delle pedine fondamentali per il tecnico. Centrocampista di sostanza, ha saputo creare un muro in mediana, aiutando anche in difesa nei casi d’emergenza grazie a un piazzamento solido e sicuro. Mourinho difficilmente rinuncia a lui e a Lorenzo Pellegrini in rosa, sono i due equilibratori del centrocampo dietro e davanti.

I tifosi attendono sviluppi, perdere Matic non sarebbe un grande messaggio, soprattutto perché latitano i sostituti. Il serbo si è ambientato molto bene a Roma, ovviamente spetta a lui l’ultima parola, tenendo sulle spine anche Mourinho che ne ha fatto subito un calciatore fondamentale. Un conto sarà la Roma col serbo e un altro senza, una prospettiva che preoccupa tutti i tifosi, subito affezionati al gigante di esperienza in mezzo al campo che andrebbe poi nel caso sostituito.