“Correrà la sua ultima gara in Formula 1”: c’è già la data

Svolta incredibile nel Mondiale di Formula 1: uno dei piloti più conosciuti ha già deciso quando smetterà, tifosi sconvolti

Agosto è sempre un mese particolare nel mondo della Formula 1. Poche gare e molte chiacchiere, perché il mercato dei piloti è aperti tutto l’anno ma in questo periodo fioriscono rapporti, contatti, nuove possibilità. Ma un annuncio delle ultime ore sta facendo davvero rumore, alimentando le voci di una rivoluzione in vista.

In attesa che arrivi una decisione definitiva sull’ingresso di nuovi team, scenario al momento solo ipotetico, rimarranno ancora dieci le squadre al via della prossima stagione e di quella 2025. Qualcosa potrebbe cambiare dal 2026, con il debutto dei nuovi motori più orientati verso l’elettrico e delle nuove benzine sintetiche.

Cambi che si annunciano importanti anche per i piloti, perché diversi potrebbero cambiare tuta. La coppia della Ferrari alla fine del prossimo anno sembra destinata a dividersi, con Charles Leclerc ancora a Maranello e Carlos Sainz con la nuova Audi che sostituirà la Sauber. Al posto dello spagnolo potrebbe arrivare Alexander Albon, ma per ora tutto tace.

In Mercedes non cambierà nulla perché Lewis Hamilton sta per annunciare il suo rinnovo con la squadra anglo-tedesca mentre alla Red Bull ci sarà un nuovo pilota insieme a Max Verstappen. Il nome di Lando Norris è uno dei più gettonati, anche se non il solo.

Formula 1, un pilota smetterà alla fine del 2024: l’annuncio fa già tremare i fan

E poi c’è Aston Martin che dal 2025 potrebbe avere almeno una faccia nuova alla guida. Detta così, uno penserebbe subito al ritiro di Fernando Alonso, oppure ad un nuovo cambio del campione asturiano. In realtà però lo scenario che si prefigura è un po’ diverso, con risvolti sorprendenti che rischiano di sconvolgere il Circus.

Perché nel mirino finisce Lance Stroll che da quattro stagioni, dopo il debutto con la Williams, guida questa monoposto. Prima era Racing Point e suo padre Lawrence, che secondo Forbes ha un patrimonio netto di 3,6 miliardi di dollari, ha rilevato la quota di maggioranza del team. Oggi è Aston Martin, ha avuto una prima parte di stagione brillantissima grazie a Fernando Alonso ma lui non ha mai dato segnali confortanti.

Certo, c’è il quinto posto nella Sprint di Spa prima della pausa che però è stato anche frutto del caso. Soprattutto però è il confronto con il compagno di squadra che lo fa sfigurare. Alonso a 42 anni va molto più veloce del canadese che ne ha solo 25, ma in prova e ancora di più in gara difficilmente riesce a stargli davanti.

Così, ecco la svolta negativa. Ne ha parlato il giornalista britannico David Croft nel podcast di Sky Sports, spiegando che non è comunque facile correre quando sai che tuo padre è il padrone della squadra e quindi il lavoro è garantito. E qui l’annuncio: “Ho la sensazione che tra un anno e mezzo Lance Stroll correrà la sua ultima gara in Formula 1 e andrà a fare qualcos’altro”.

Secondo lui, Stroll era anche un grande talento del tennis da giovane e forse la Formula 1, per quanto sia stimolante, non è veramente quello che sognava per la sua vita. In fondo suo padre, che ha ambizioni alte per il team, forse si sta facendo la stessa domanda e punterà su un altro pilota se non arriveranno grandi risultati.