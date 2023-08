Federica Pellegrini, l’indizio social svela tutto: un regalo speciale

Federica Pellegrini sarà presto mamma, come ha annunciato recentemente. Attraverso un post sul suo profilo Instagram ha dato un dettaglio importante sulla sua gravidanza

Federica Pellegrini diventerà mamma per la prima volta, come ha annunciato lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, condiviso anche dal marito Matteo Giunta. Il modo in cui lei ha voluto svelare di essere incinta (il settimanale ‘Chi’ aveva già svelato lo scoop in anteprima) è stato davvero particolare: quel giorno, infatti, l’australiana Mollie O’Callaghan aveva battuto il suo record dei 200 stile libero, la “Divina” aveva mostrato il suo “pancino” dalle forme morbide, sottolineando di volersi riprendere quel primato al più presto. E ovviamente potrà farlo con la sua erede.

In quell’occasione l’ex nuotatrice non aveva voluto svelare quando sarà prevista la nascita, né il sesso del bambino in arrivo. A farlo per lei ci aveva pensato mamma Cinzia, a cui è legatissima.

Gli appassionati di sport hanno imparato a conoscere Federica Pellegrini per lo spirito indomito e battagliero che lei era in grado di mettere ogni volta che era chiamata a scendere in vasca. Ed è certamente grazie a quello, oltre che alle sue doti indiscusse, che è diventata una delle più forti della storia.

Federica Pellegrini: un’emozione fortissima nel cuore

Ora che è in attesa di un bambino per la prima volta abbiamo avuto modo di vederla in una veste più “dolce”, tipica di una futura mamma, pronta a fare il possibile per far stare bene il nascituro. Non poteva esserci quindi modo migliore per festeggiare il primo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta, che cadrà il prossimo 27 agosto.

In occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, che è stato lo scorso 5 aprile, l’ex nuotatrice ha dato per un indizio inequivocabile su quale sarà il colore del fiocco che appenderanno sulla porta, che non fa che confermare quanto era stato detto da sua mamma, che si era lasciata scappare quello che forse la coppia voleva restasse segreto ancora per un po’.

In occasione del compleanno di Federica, Giunta ha voluto regalarle un bellissimo mazzo di rose rosse, simbolo del suo amore, che la sportiva ha voluto mostrare ai suoi follower su Instagram. Davvero particolare il messaggio a corredo dello scatto: “35… con un pizzico di rosa. Ma dite che un bicchiere di vino questa sera lo posso bere?”. In mezzo alle rose rosse ce n’era appunto una rosa, con un significato ben preciso.

Il riferimento è ovviamente al fatto che le donne in gravidanza non dovrebbero bere alcol, come consigliato da ogni ginecologo, o almeno ridurlo al minimo. I più attenti si sono però soffermati su una frase in modo particolare, “con un pizzico di rosa“, che confermerebbe l’arrivo di una femmina. Insomma, tra qualche anno potremo vedere una “baby Pellegrini” in piscina, pronta a raccogliere la sua eredità, magari con papà Matteo a farle da allenatore, esattamente come era accaduto per la sua celebre mamma.

Insomma, la coppia difficilmente seguirà l’esempio di altri personaggi famosi e organizzerà una festa di gender reveal, ogni dubbio a riguardo è già stato eliminato.