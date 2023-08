Juve, tackle su Allegri: “Tenere Vlahović e cambiare allenatore”

Massimiliano Allegri continua ad essere al centro di polemiche e attacchi: c’è chi si augura l’esonero del tecnico per valorizzare Dusan Vlahovic

Non c’è pace per Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus è ormai da molto tempo al centro di critiche e polemiche da parte sia dei tifosi che di giornalisti e commentatori, i quali dimostrano a più riprese di non apprezzare del tutto il lavoro del tecnico livornese e le sue scelte.

Ultima, ma solo in ordine di tempo, quella di richiedere uno scambio con il Chelsea che permetta ai bianconeri di mettere sotto contratto Romelu Lukaku in cambio di Dusan Vlahovic, che si accaserebbe nella parte est di Londra.

Allegri, attacco durissimo: “Tenere Vlahovic e cacciare lui”

Tra i tanti critici di questo scambio, e in generale della gestione del serbo da parte di Allegri, c’è Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore noto per la sua grandissima esperienza, per il passato come direttore de La Nazione e inviato al seguito dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Intervistato da Radio Napoli Centrale, l’ex direttore del Quotidiano Sportivo ha fatto un confronto tra il rendimento del serbo e quello degli altri due giovani centravanti più in vista nel panorama mondiale, ovvero Erling Braut Haaland, fresco vincitore del campionato e della Champions League con il Manchester City e Victor Osimhen, che ha portato il Napoli a conquistare lo Scudetto a suon di gol.

Il giornalista, ex opinionista del Processo del lunedì condotto da Aldo Biscardi, ha fatto un paragone tra la situazione di qualche stagione fa, che vedeva il nigeriano più indietro rispetto agli altri due, e quella attuale, con tutte le difficoltà e i problemi che il numero 9 sta affrontando dal suo arrivo alla Juventus una stagione e mezzo fa, per circa 80 milioni di euro.

Ecco le sue parole: “Prima i due grandi talenti del gol erano Haaland e Vlahović, mentre Osimhen non era ancora un potenziale grande talento. Poi però Vlahović è rimasto nelle retrovie, e in questi due anni alla Juventus si è intristito. Perché dovrebbero venderlo? Io gli costruirei una squadra intorno, e cambierei anche allenatore, perché tre anni fa Vlahović era al top. Che operazione sarebbe quella con Lukaku? Se tu sei un dirigente bravo venti milioni di plusvalenza sei capace di farli con altri giocatori. E la Juventus, di giocatori da vendere, ne ha eccome”.

Bucchioni ha quindi concluso: “A che serve questa operazione? Certo, Allegri non si discute, la storia è lì, ma il suo calcio è superato. Il calcio italiano ha bisogno di una Juventus forte a livello internazionale”.