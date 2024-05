Bologna, ora il tassello conclusivo per centrare la Champions

Il Bologna continua a lavorare al massimo per centrare un piazzamento in Champions League. Dopo che è stata raggiunta aritmeticamente la qualificazione in Europa, la truppa di Motta già stasera vuole mettere un altro tassello nella direzione del piazzamento prestigioso. Il tecnico ieri ha spiegato in conferenza: “Nessuna pressione, per altri club poteva esserlo ad inizio stagione, noi invece siamo qui con la voglia di fare qualcosa di più. Sono grato ai miei ragazzi di avermi seguito sempre le nostre linee, ringrazio anche chi ha partecipato di meno, allenandosi sempre bene in allenamento, è grazie a loro se il livello si alza sempre di più, perché chi gioca deve essere in forma e attenti”.

La squadra è super-concentrata e solamente attraverso l’ingrediente del lavoro sussiste la possibilità di portare a compimento un traguardo davvero storico.