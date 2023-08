Bomba dalla Spagna: ecco chi vuole il Milan

Milan attivissimo sul mercato. Stefano Pioli ha bisogno di un’altra tessera per completare il suo mosaico

Quella che inizierà nel weekend del 20 agosto sarà una stagione con poche certezze, la sensazione è che assisteremo ad un campionato senza nessun padrone assoluto. I Campioni d’Italia hanno cambiato allenatore, al posto di Luciano Spalletti c’è Rudi Garcia; in società Mauro Meluso ha rilevato l’ex ds Cristiano Giuntoli. In ordine di classifica, la Lazio difficilmente ripeterà l’exploit dello scorso anno, anche se Maurizio Sarri in panchina resta un valore aggiunto assoluto.

L’Inter, probabilmente la rosa migliore con il Napoli, ha perso il regista Brozovic, il portiere titolare Onana, oltre a a Lukaku. Al loro posto, Calhanoglu diventerà il vertice basso, Sommer sarà l’erede dell’ex Ajax mentre in attacco, persi Lukaku e Dzeko, al momento è arrivato solo Marcus Thuram, con Correa panchinaro “indesiderato” alla Pinetina.

Il Milan, quarto solo grazie alla penalizzazione della Juventus, è la compagine che ha varato di più. Perso Alessandro Tonali, al Newcastle per 80 milioni, in mediana sono arrivati Loftus Cheek dal Chelsea (18 milioni), Reijnders dall’Az Alkmaar (25 bonus compresi) e Yunus Musah dal Valencia (20 milionioni più 1 di bonus). Proprio la rivolzione a centrocampo potrebbe registrare un altro colpo a sorpresa.

Milan senza freni: per la regia ecco De Roon

La nuova coppia mercato di Via Aldo Rossi, Moncada-Furlani, ha portato in dote a Pioli quasi una squadra intera. Oltre ai tre centrocampisti di cui abbiamo già parlato, in attacco sono arrivati la punta centrale Okafor dal Salisburgo (20 milioni).

Sbarcati anche tre esterni. Parliamo di Christian Pulisic dal Chelsea (21 milioni), Samuel Chukwueze dal Villareal (21 milioni), insieme allo svincolato Luka Romero. In porta, Marco Sportiello sarà il vice-Maignan, mentre per completare la fascia sinistra, dopo aver sondato Luca Pellegrini, in cima alla lista resta l’ex Roma, ora al Basilea, Riccardo Calafiori.

Come riporta todoficahejes.com, il prossimo affare potrebbe riguardare ancora la linea mediana. In questo caso però, serve prima l’uscita di Rade Krunic. Il bosniaco, contratto in scadenza nel 2025, ha avuto un’offerta importante dal Fenerbahce. Per l’ex Empoli, che in rossonero guadagna 1 milioni l’anno, pronto un triennale da 3 milioni.

La squadra di Istanbul, anche grazie all’apporto di Edin Dzeko, spera di portare in Turchia anche il regista di Pioli, connazionale dell’ex Inter e Roma. Prima offerta di 4 milioni, dopo il no rossonero posta alzata a 7. Il Milan chiede 10 ma è facile si accontenti di qualcosa in meno.

Nel caso di avvenuta cessione, il numero 33 verrebbe sostituito da un giocatore che conosce molto bene il nostro campionato. Il Milan avrebbe puntato infatti Marten De Roon. L’olandese, 32 anni il 29 marzo, ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna “solamente” 1 milione netto a stagione.

L’affare a livello economico è assolutamente alla portata del Diavolo, bisognerà convincere gli orobici a lasciar partire uno dei loro simboli. Se De Roon premesse per andare via, essendo in scadenza, trattenerlo non sarebbe facilissimo per il club di Percassi e Stephen Pagliuca.