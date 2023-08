Dal Napoli al Milan, chiusura a 25 milioni

Il Milan guarda in casa Napoli per cercare un nuovo rinforzo in vista del campionato che sta per cominciare, tentativo in arrivo.

Poco più di tre settimane alla conclusione del calciomercato estivo con le squadre che sono alla ricerca dei giusti rinforzi per il campionato. Tra queste c’è ancora il Milan.

La Serie A prenderà il via il prossimo 19 agosto e l’attesa per i tifosi è ormai terminata. Prima dell’inizio del torneo 2023/2024 però potrebbero esserci diverse novità per quello che riguarda il mercato. Il Milan ad esempio starebbe guardando in casa Napoli per cercare un rinforzo da regalare a Stefano Pioli. Un affare non semplice con il club meneghino che però vuole fare un tentativo per cercare di chiudere un’importante operazione in entrata e sistemare definitivamente il centrocampo.

Calciomercato Milan, occhi in casa Napoli

Il Milan starebbe pensando ad Elmas per il proprio centrocampo. Il macedone sarebbe il giusto sostituto di Rade Krunic per quello che riguarda la squadra a disposizione di Pioli, sfruttando anche il contratto in scadenza nel 2025 del centrocampista azzurro.

Il Napoli però non ha intenzione di fare sconti per il proprio calciatore, chiedendo circa 25 milioni di euro per il macedone, una somma che al momento appare fuori portata per un Milan che ha già investito molto finora. Il calciomercato però potrebbe regalare nuove sorprese da qui alla fine della sessione estiva con il Milan che potrebbe approfittare di alcune occasioni nel caso in cui gli azzurri volessero monetizzare al massimo dalla partenza del macedone.

Il giocatore classe 1999 ha infatti un contratto fino al 2025 con i partenopei che potrebbero provare a cederlo durante questa estate per ottenere il massimo dalla sua partenza. Una cessione tra un anno costringerebbe il Napoli a chiedere di meno arrivando ad un anno dalla scadenza del contratto con il club di De Laurentiis. Tutto però è ancora da decidere in casa azzurra considerate le possibili partenze eccellenti delle prossime settimane.

Zielinski è infatti in dubbio sul cammino della sua carriera con l’offerta che arriva dall’Arabia che potrebbe portare il polacco lontano dalla squadra di Rudi Garcia. Nel caso in cui l’ex Empoli dovesse cambiare aria sarebbe difficile per il Napoli privarsi di un altro centrocampista nella stessa sessione di calciomercato per non andare a rivoluzionare una rosa che appena due mesi fa vinceva lo scudetto 2023 in Serie A.