Ferrari, il confronto è impietoso: scatta l’ira dei tifosi

La Ferrari è sempre più nella bufera, i tifosi sono su tutte le furie e il clima a Maranello non è decisamente dei migliori in questo momento della stagione

Sono un po’ tutti sotto esame, soprattutto guardando alla scarsità dei risultati raggiunti. Un’altra rivoluzione potrebbe andare in atto in casa Ferrari dove ci sono delle statistiche che confermano l’anno orribile della scuderia.

Doveva essere la solita stagione del rilancio tanto sbandierata ai quattro venti, si sta rivelando invece l’annata dei rimpianti e dei tanti errori. La Ferrari in Formula 1 ha perso appeal, al momento è una squadra che lotta quasi per il centro classifica e non sta dando motivi di gioia ai tifosi, anzi.

Vedere lotta la Rossa intorno al 7° posto in molti casi non è proprio il massimo, così come l’amalgama all’interno del gruppo sembra essere svanita. Leclerc e Perez sembrano andare per conto loro o quasi, la scuderia invece si perde in mille tattiche, che svaniscono già dal primo cambio gomme al pit stop. I numeri confermano una tendenza in calando davvero preoccupanti.

Ferrari peggiore, i numeri lo confermano

Arrivati ad agosto, vale la pena anche andare ai dati statistici per capire quale sia il problema di fondo della scuderia. Inevitabilmente è la classifica ad essere un metro di giudizio, tra sprint race e gare effettive ben poco è stato raccolto. I numeri sono disastrosi, la Ferrari è peggiorata nettamente, a metà stagione c’è stato un crollo rispetto al 2022, che non era di certo il miglior anno della Rossa. La Ferrari ha 191 punti contro i 314 di dodici mesi fa, un crollo davvero incredibile.

Ben 123 punti persi rispetto a un anno fa, una situazione che mette in grande difficoltà chi voglia difendere a tutti i costi l’operato della Ferrari. La media di 16 punti a Gran Premio è davvero pochissima per chi punta alla vittoria. Viaggiare con otto punti di media a pilota per ogni corsa è un risultato negativo: Leclerc e Sainz non hanno così grandi prospettive per il futuro.

Il crollo statistico è abbastanza netto, la Ferrari è la scuderia che ha perso più punti nel confronto con la scorsa stagione. Il sintomo che qualcosa proprio non va, considerando come al contrario team come Red Bull e Mercedes hanno fatto meglio, per non parlare della sorprendente Aston Martin di inizio stagione. Ci vorrà molto lavoro nei box per capire quali siano i malanni della Ferrari e, soprattutto, puntare solo su gente motivata.