Vlahovic umiliato: adesso salta tutto

Si fa sempre più complicata la pista Chelsea per Dusan Vlahovic e adesso può davvero saltare tutto. E per la Juve sono guai seri

Si è sempre in attesa della fatidica fumata bianca, ma continuano ad uscire notizie che rendono sempre più nero l’esito finale di una trattativa che sta tenendo alta l’attenzione dei tifosi.

Juventus e Chelsea. Vlahovic e Lukaku. Una coppia di società ed una coppia di giocatori che da settimane cercano di chiudere una trattativa che possa accontentare tutti. Ma è un affare che probabilmente non potrà creare quattro vincitori, ma soltanto alcuni vincitori o, forse, nessuno. Una trattativa in cui ogni parte porta avanti il suo interesse.

La Juventus ha deciso di sacrificare il suo agnello più importante, quello da cui potrebbe ricavare l’incasso sufficiente per acquistare un altro grande attaccante e mettere un po’ di fieno contante all’interno di casse spolpate dalle ultime gestioni societarie. Il Chelsea, dal canto suo, cerca disperatamente di liberarsi di un peso.

Perché Romelu Lukaku per il Chelsea è da tempo un perso non più sostenibile. Il club londinese ha provato a cederlo all’Inter ma Marotta ha proposto soltanto un nuovo prestito, condizione non accettata dai londinesi che peraltro hanno rifiutato la stessa formula quando questa è stata avanzata dalla Juventus.

Il Chelsea tratta la cessione di Lukaku a titolo definito e per non meno di 40 milioni di euro.

Vlahovic umiliato. Ora è proprio finita: non piace a Pochettino

La Juventus, e Allegri, vogliono Lukaku a tutti i costi ed è a quel punto che si è iniziato a parlare di uno scambio tra Vlahovic e il belga.

Non si è parlato di uno scambio alla pari ma di una trattativa che per essere conclusa avrebbe dovuto contemplare un conguaglio economico da parte del Chelsea per una cifra pari a 40 milioni si euro, oltre, ovviamente, il cartellino del centravanti belga. Questo per pareggiare la valutazione che la Juventus ha fatto del suo centravanti, non inferiore agli 80/85 milioni di euro. Una valutazione ritenuta sempre eccessiva dal club inglese.

Sul profilo Twitter CFCDaily ci informa di come il nuovo tecnico dei Blues, Mauricio Pochettino “non è convinto di aggiungere Vlahovic alla sua squadra“. Un dubbio enorme che, evidentemente, rischia di far saltare tutto. Può essere una strategia del Chelsea mirata a costringere la Juventus ad abbassare le proprie pretese economiche, ma la richiesta economica società bianconera non può andare sotto determinate cifre.

La Juventus, infatti, non può correre il rischio di registrare una minusvalenza, davvero l’ultima cosa di cui i conti bianconeri necessitano in questo momento. Stando così le cose lo scambio rischia davvero di arenarsi. La società torinese vuole Lukaku e, a questo punto, dovrà valutare delle soluzioni alternative. Non facili da trovare in pochi giorni.