Primo giorno nerazzurro per Samardzic e Audero, sono il settimo e l’ottavo acquisto dell’Inter

Lazar Samardzic ed Emil Audero hanno vissuto in queste ore la sua prima giornata da giocatore dell’Inter.

Il centrocampista serbo arriva dall’Udinese, con cui l’Inter già da alcune settimane ha concluso l’accordo. Un trasferimento che coinvolge anche l’ex primavera dell’Inter ed ex Reggina Giovanni Fabbian.

L’estremo difensore italo-indonesiano ha, a sua volta, svolto le visite mediche e presto diventerà il 12° uomo nerazzurra. Formula del prestito con diritto di riscatto.

SAMARDZIC FIRMA CON L’INTER NELLE PROSSIME ORE

Il centrocampista serbo proveniente dall’Udinese è arrivato a Milano nella serata di ieri. Già da questa mattina ha svolto le visite mediche di rito col club e poi ha svolto le visite per l’idoneità al CONI. Passaggi propedeutici alla firma definitiva delle prossime ore.

Samardzic, ex Lipsia ed Hertha Berlino, arriva all’Inter dopo due buone stagioni in bianconero. Sarà il sesto componente del centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi, andando a completare un reparto molto ben assortito. In questa sessione di calciomercato, in particolare, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno aggiunto due centrocampisti (l’altro è Frattesi) già in possesso di una buona esperienza in Serie A e con gol nei piedi. Nello specifico, Samardzic ha segnato 5 reti in questa stagione e ha fatto vedere sprazzi di classe, soprattutto dalla trequarti.

ANCHE AUDERO NERAZZURRO

Insieme a Lazar Samardzic, a Milano sponda Inter, è stato anche il giorno di Emil Audero. Il portiere italo-indonesiano, reduce da una stagione problematica a livello fisico, arriva in nerazzurro dopo la retrocessione con la Sampdoria. Un rinforzo necessario ad Appiano Gentile, dopo che Marotta e Ausilio avevano fallito l’accoppiata Sommer e Trubin, quest’ultimo finito al Benfica.

Per Audero si tratta di un vero e proprio salto della barricata. Cresciuto e da sempre legato ai colori bianconeri della Juventus, Audero diventerà il dodicesimo di casa Inter. Una scelta quella della Beneamata inevitabile ed intelligente. Audero è un calciatore esperto pur essendo ancora giovane (26 anni). In maglia blucerchiata ha già collezionato 5 stagioni da titolare, mentre nell’annata precedente al suo approdo a Genova, aveva ricoperto il posto da numero uno in Laguna a Venezia.