Richiesta troppa alta, scappa dalla Juve

Richiesta troppo alta, scappa dalla Juve. Il mercato della Juventus prosegue nell’attesa che la vicenda legata a Dusan Vlahovic giunga al sospirato finale

Passano i giorni, il campionato sta per iniziare e il mercato arriva alle sue ultime settimane di trattative. Chissà come staranno valutando il mercato bianconero dalle parti della Continassa?

Un mercato che ha avuto, fin dall’inizio, i complicati tratti imposti dalle necessità societarie. Importante è tornare ad essere competitivi, perché è la storia stessa della Juventus ad imporlo, ma tutto deve essere subordinato alla sostenibilità. Gli ultimi anni della gestione di Andrea Agnelli, e dei suoi collaboratori, sono stati poco fruttuosi dal punto di vista economico-finanziario. La priorità è rientrare nei ranghi di una contabilità corretta e sostenibile.

Il passo successivo sarà quello di riportare la squadra nei posti di classifica che le competono ma, al momento, le operazioni in entrata tese a migliorare la rosa devono essere finanziate esclusivamente dalle uscite. Dusan Vlahovic è stato scelto, dai dirigenti e dall’allenatore bianconeri, come l’elemento da sacrificare in nome del bilancio. Il serbo rappresenta la moneta sonante del club in grado di far respirare un po’ i conti.

La Juventus, nel gennaio 2022, ha pagato Vlahovic 80 milioni i euro alla Fiorentina. Oggi, per la sua cessione, pretende la stessa somma. Su questi basi sta procedendo la trattativa tra Juventus e Chelsea. Eppure non è stato soltanto il club inglese ad essersi interessato del numero nove della Juventus. Anche i campioni di Germania del Bayern Monaco hanno mostrato interesse per il classe 2000 bianconero.

Richiesta troppo alta, la situazione di Vlahovic

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un grande centravanti. E da tempo i bavaresi sono in trattativa serrata con il Tottenham per l’acquisto del centravanti della nazionale inglese, Harry Kane.

Trattativa complessa e nonostante il centravanti inglese abbia il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, il Tottenham chiede non meno di 100 milioni di euro. La società tedesca, nel frattempo, ha sondato il terreno anche per Vlahovic ma, come informa Mirko Nicolino, si è presentato un problema insormontabile : “Il Bayern Monaco non ritiene la valutazione fatta dalla Juventus congrua al valore di mercato di Vlahovic e alle sue condizioni atletiche attuali“.

Una richiesta da rivedere quella della Juventus secondo i bavaresi. La Juventus, dal canto suo, prosegue con la sua valutazione del giocatore serbo non inferiore agli 80 milioni di euro. Prendere o lasciare. Il sacrificio di Dusan Vlahovic è particolarmente doloroso poiché è stato messo sul mercato un giocatore per il quale la Juventus ha compiuto un importante investimento per assicurarsi il centravanti del successivo decennio.

Non è andata come si sperava, e la colpa, o la responsabilità, non è certo tutta da ricercare nel centravanti serbo. Pertanto è arrivato il momento di cederlo. Vendere Si, svendere No.