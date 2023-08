Rinnovo Osimhen con la formula Cavani: come funziona

Il rinnovo di Osimhen è il tema più caldo del mercato italiano. Per lui De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto la famosa formula Cavani

Il nigeriano è allettato dai soldi messi sul piatto dall’Arabia Saudita, anche se non ha ancora deciso se voler dire addio così presto al calcio europeo. Dal canto suo il Napoli sta facendo il possibile per trattenerlo.

Il Napoli campione d’Italia si sta preparando per l’esordio in campionato e intanto cerca di completare al meglio la propria rosa. Le pedine richieste da Garcia sono arrivate, almeno numericamente. Si perché De Laurentiis ha preso prima Natan per la difesa (circa 10 milione di euro al Bragantino) e ora Cajuste dal Reims (circa 12 milioni di euro) per sostituire Ndombele.

Nomi non di primo piano ma funzionali al progetto, nella speranza di trovare nuovi Elmas, Lobotka e magari Kvara. Discorso diverso per Osimhen, pagato 70 milioni (tra clausole e giovani in cambio) e arrivato con le stigmate del predestinato. Dopo aver sofferto alcuni problemi fisici nei primi due anni, il bomber nigeriano è esploso in tutta la sua grandezza nell’ultima Serie A, mettendo a segno 26 gol e trascinando gli Azzurri al titolo.

Proprio queste prestazioni clamorose (condite anche da 5 gol in Champions League) non potevano non attirare gli sguardi indiscreti delle grandi europee.

Osimhen non chiude la porta al Napoli: per lui De Laurentiis è pronto ad un trattamento alla Cavani

Il problema è che su Osimhen non si sono affacciati solo il Manchester United (prima di prendere Hojlund), il Psg e il Chelsea, ma anche i ricchissimi arabi dell’Al-Hilal. Sul piatto De Laurentiis potrebbe trovarsi a breve circa 200 milioni, roba appunto da sceicchi, mentre per il giocatore è pronto un contratto da 40 milioni di euro netti a stagione.

Garcia ha spiegato al suo bomber che gli anni migliori per lui sono quelli che stanno per arrivare e sarebbe un peccato sprecarli in un calcio minore. Il Napoli dal canto suo continua a parlare senza sosta con il suo agente Roberto Calenda, che ha già incontrato il presidente De Laurentiis diverse volte nel corso del ritiro di Dimaro.

Secondo il Corriere dello Sport per trattenerlo potrebbe essere pronto un rinnovo senza clausole e con una “formula Cavani”, ovvero una promessa. Victor resta a Castelvolturno per un altro campionato e poi è ‘libero’ nel giugno 2024 di andare dove vuole. All’epoca la scelta risultò azzeccata sia per il club che per il giocatore uruguaiano, vedremo se ora il #9 avrà la stessa pazienza e ambizione. Tutti quei soldi fanno comunque gola.