Salta il colpo e piomba il Napoli: gli azzurri pensano al colpo a zero

Gaetano Castrovilli non ha superato le visite mediche con il Bournemouth, e l’affare tra i due club è saltato: può inserirsi il Napoli, e acquistare il centrocampista a parametro zero la prossima stagione

Il calciomercato è pieno di imprevisti, di trattative che sembrano ormai concluse e, per un motivo o per un altro, non arrivano a concretizzarsi. Sono tantissimi, nel corso degli anni, gli esempi di affari tra due club saltati all’ultimo momento. Vuoi per il mancato accordo su alcune clausole, vuoi per mancanza di tempo per la conclusione dell’affare, vuoi per problemi tecnici, queste trattative non sono arrivate alla propria conclusione lasciando spesso i tifosi e i club con l’amaro in bocca.

È quello che è successo con il trasferimento al Bournemouth di Gaetano Castrovilli, che sembrava ormai essere concluso e, proprio all’ultimo momento, è saltato a causa del mancato superamento delle visite mediche di rito, che di solito non sono nulla più che una formalità.

La causa del mancato superamento delle visite sarebbero alcuni problemi al ginocchio sinistro, operato nel 2022 a causa della lesione al crociato, al legamento mediale e al menisco subita ad aprile durante la partita contro il Sassuolo. Il calciatore ha però pienamente superato le visite mediche con la Fiorentina, e sarà regolarmente a disposizione di mister Vincenzo Italiano per l’inizio di stagione.

Castrovilli, le visite mediche fanno saltare tutto: il Napoli può approfittarne

Saltato quindi il trasferimento, che si sarebbe concretizzato per circa 12 milioni di euro più bonus, il ragazzo resterà a Firenze, con un contratto che lo lega alla Viola fino alla fine della stagione 2023-2024, dopo la quale resterà svincolato, e potrà trasferirsi dovunque preferisca a parametro zero.

Ed è proprio questa la soluzione a cui punterebbe il Napoli, da tempo interessato al calciatore. Gli azzurri avevano già provato a portare a casa il centrocampista italiano proponendo uno scambio con Diego Demme, reduce da due stagioni nelle quali è stato fuori dai piani del tecnico Luciano Spalletti e non ha mai intaccato il posto da titolare di Stanislav Lobotka.

Lo scambio non si è poi concretizzato, ma il giovane centrocampista della Fiorentina è sempre rimasto nei piani del presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe approfittare della mancata cessione in Inghilterra per provare a portarlo alle falde del Vesuvio a fine stagione senza pagare alcun prezzo per il suo cartellino, assicurandosi un giocatore di grande qualità e con tanta voglia di rilanciarsi dopo un periodo difficile.